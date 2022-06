Moderatorja tha se harxhon 2000 euro në muaj për kremrat/ Reagon Aida Shtino: Do ta pyesja çfarë pune bëni për të jetuar?

Gazetarja e njohur Aida Shtino ka reaguar lidhur me deklaratën e moderatores, Erjola Doçi, e cila tha se i duhet 2000 € në muaj vetëm kremëra.

“Po te isha aty ne studio do ta kisha pyetur kete vajzen : “Cfare pune beni per te jetuar?”, shkruan Shtino.

Postimi i Aida Shtinos:

Epo 2000 € ne muaj per kremera… Po te isha aty ne studio do ta kisha pyetur kete vajzen : “Cfare pune beni per te jetuar?” 2000 € vetem per kremera nderkohe qe me ato leke mundet te jetojne 4 familje ne muaj…. Platoni thoshte, se nje njeri duhet te mari te ardhura aq sa i duhet per te jetuar , tepricat duhet ti dhuroje, perndryshe demtohet menderisht dhe shpirterisht dhe bie pre e kotesise dhe vesit, si dhe e botes materiale dhe haron shpirteroren. Prandaj miq tere ata e ato qe dalin neper media , e neper rrjete sociale , fb, insta e Tik Tok dhe reklamojne canta, bluza, jete lluksi mos i kini zili, sepse jane shpirterisht me te varfer, se ata qe jane te varfer materialisht. Kur shpirti eshte mbosh “ato/ata” te shkrete mendojne se do ta mbushin me gjera materiale….harrojeni , nuk mbushet kurre shpirti me materie.