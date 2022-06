Një burrë hyn në ‘Muzeun e Artit’ të Dallasit dhe dëmton disa vepra arti, duke përfshirë ehde vazot greke 2000-vjeçare

Disa vepra të lashta të artit në Muzeun e Artit të Dallasit, duke përfshirë anije greke të krijuara mijëra vjet më parë, u dëmtuan nga një grabitës të mërkurën mbrëma.





“Më 1 qershor, pas orarit të muzeut, një individ hyri me forcë në Muzeun e Artit të Dallasit”, tha muzeu në një deklaratë.

“Sigurimi i muzeut u përgjigj menjëherë dhe Policia e Dallasit e arrestoi individin në vendngjarje”.

CNN nuk mori një përgjigje ndaj një kërkese për koment nga Departamenti i Policisë së Dallasit.

Në një deklaratë të ndarë me CNN, drejtori i muzeut Agustin Arteaga tha se personi ishte i paarmatosur dhe askush nuk u lëndua në incident. Megjithatë, tre enë qeramike greke dhe një pjesë qeramike bashkëkohore e Amerikës vendase u “dëmtuan seriozisht”, tha Arteaga. Dhe më pak se një duzinë copa më të vogla në të njëjtën kuti xhami mund të kenë “pësuar dëmtime të vogla”.

Të tre enët greke përfshinin një filxhan pijeje të zezë të quajtur “kylix” nga 550-530 p.e.s. e zbukuruar me një skenë mitike, një amforë e shekullit të 6-të p.e.s. me imazhe nga Lufta e Trojës dhe një anije me kapak të quajtur “pyxis” nga viti 450 p.e.s., e stolisur me figura të kuqe në skena që lidhen me martesën dhe dinamikën gjinore.

Gjithashtu i dëmtuar rëndë ishte një shishe qeramike në formën e një peshku gar krijuar nga artisti vendas i qeramikës amerikane Chase Kahwinhut Earles.

“I gjithë koleksioni është i paçmuar në përvojat e përbashkëta dhe frymëzimin që u ofron vizitorëve tanë”, tha Arteaga në deklaratë.

Muzeu vuri në dukje se shkalla e dëmit si dhe vlera totale monetare e dëmit nuk dihen ende.

Aschelle Morgan, drejtore e komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun në muze, i tha CNN se po punojnë për të përcaktuar nëse ndonjë nga pjesët e dëmtuara mund të restaurohet.

“Për sa i përket vlerësimit të mundësisë për restaurim dhe vlera, auditimi ynë i brendshëm është duke punuar në vazhdimësi në bashkëpunim me siguruesit dhe kuratorët tanë”, tha Morgan.

“Ndërsa është shumë herët për të bërë thirrje për atë që mund të riparohet, ne jemi me fat që kemi një ekip ekspertësh tepër të talentuar që do të bëjnë çmos për të shpëtuar atë që është e mundur”.

Drejtori i muzeut Arteaga shtoi se një vlerësim i hershëm prej 5 milionë dollarësh dëme ka të ngjarë të jetë më i lartë se vlera aktuale.

“Ndërsa askush nuk është në gjendje të japë një shifër zyrtare të dollarit në këtë fazë të hershme të auditimit, ne parashikojmë se totali real mund të jetë një pjesë e vlerësimit fillestar prej 5 milionë dollarësh të raportuar”, tha Arteaga. “Ne vazhdojmë të jemi mirënjohës që askush nuk u dëmtua dhe për punën e madhe të bërë nga Departamenti i Policisë së Dallasit”.

Incidenti vjen vetëm disa ditë pasi Mona Lisa me famë botërore ishte shënjestër e tentativës së vandalizmit në Muzeun e Luvrit në Paris. Një vizitor hodhi një tortë në xhamin mbrojtës të pikturës, por kryevepra nuk u dëmtua.