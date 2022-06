Portugalia e pamëshirshme ndaj Zvicrës, Çekia surprizon Spanjën në Pragë!

Portugalia është treguar e pamëshirshme në shtëpi, teksa ka shkatërruar 4-0 Zvicrën. Pjesa e parë u vendos nga një gol i Carvalhos dhe nga dopieta e Ronaldos. Në pjesën e dytë, emrin në listën e golashënuesve e shënoi edhe Cancelo.





Në takimin tjetër, në Pragë, Czech Republik befasoi Spanjën me rezultatin 2-2. Pesek realizoi pas 4 minutash lojë, ndërsa në fundin e fraksionit vendosi ekuilibrat Gavi. Kuchta do rikthente vendasit çek edhe një herë në avantazh pas një assisti të Cerny. Barazimi do vinte në limite nga Garcia.

Rezultatet: Czech Republic 2-2 Spain Portugali 4-0 Zvicra Serbi 4-1 Slovenia Sweden 1-2 Norway Bulgaria 2-5 Georgia

Nations League do të vijojë nesër me takime tejet interesante, ku spikasin disa sfida tejet të forta.