Putin kërcënon ashpër: Nëse SHBA armatos Kievin do të sulmojmë objektivat e reja

Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi sot Perëndimin se vendi i tij do të godiste objektiva të reja nëse Shtetet e Bashkuara do të fillonin të furnizonin Ukrainën me raketa me rreze më të gjatë veprimi, raportoi TASS.





“Nëse raketa të tilla i jepen Kievit, ‘ne do të godasim objektivat që nuk i kemi goditur ende’,” tha Putin në një intervistë me rrjetin televiziv shtetëror Rossiya-1.

Spanja do t’i ofrojë Ukrainës raketa kundërajrore

Spanja do t’i sigurojë Ukrainës raketa kundërajrore dhe armaturë Leopard, duke rritur ndihmën e saj ushtarake për vendin, sipas burimeve qeveritare të cituara nga gazeta El Pais.

Në të njëjtën kohë, Madridi do të ofrojë trajnime thelbësore për ushtrinë ukrainase në trajtimin e këtyre armaturës. Trajnimi do të zhvillohet në Letoni, ku ushtria spanjolle ka vendosur 500 anëtarë si pjesë e pranisë së saj të zgjeruar të NATO-s.

Një fazë e dytë e trajnimit mund të zhvillohet në Spanjë, thanë të njëjtat burime.

El Pais vuri në dukje se Ministria spanjolle e Mbrojtjes po finalizon dërgimin në Kiev të raketave anti-ajrore Shorad Aspide, të cilat ushtria spanjolle i ka zëvendësuar me një sistem më të avancuar.

Deri më tani, Madridi i ka siguruar Kievit municion, pajisje mbrojtëse personale dhe armë të vogla.

Burimet i thanë gazetës spanjolle se propozimi për rritjen e ndihmës për Ukrainën është bërë nga kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tek presidenti ukrainas kur u takuan më 21 prill, por sqaruan se procesi u vonua për shkak të kompleksitetit të tij.