Tragjedia/ Të paktën 38 të vdekur dhe 300 të plagosur nga shpërthimet në magazinë – Shikoni videon

Të paktën 38 persona janë vrarë dhe më shumë se 300 janë plagosur kur një shpërthim i madh kimik shpërtheu në një objekt magazinimi kontejnerësh në Shitakunda të Bangladeshit, thanë zyrtarët sot.

Ekziston frika për një rritje të numrit të viktimave, pasi dëshmitarët okularë thanë se shumë trupa nuk janë mbledhur ende nga magazina private, e vendosur rreth 40 km nga porti kryesor i Chittagong në pjesën juglindore të vendit.

Zjarri ka rënë dje të shtunën rreth orës 21:30 me orën lokale në depon e BM Container Depot. Qindra zjarrfikës nxituan në vendngjarje për ta shuar atë, por një orë më vonë disa kontejnerë me kimikate shpërthyen.

“Numri i viktimave nga zjarri ka shkuar në 38”, tha Elias Tsondri, kryemjeku i zonës. “Më shumë se 300 persona janë lënduar”, shtoi ai.

Sipas tij, shumë njerëz janë ende të zhdukur, duke përfshirë gazetarët që mbulojnë zjarrin.

“Ka kufoma në zonat e prekura nga zjarri. Pashë tetë a dhjetë”, tha një pjesëtar i ekipeve të shpëtimit.

Në mesin e të plagosurve ishin 40 zjarrfikës dhe 10 policë , tha shefi i policisë në Chittagong, Anwar Hosseini.

Sipas tij, “numri i të vdekurve pritet të rritet sepse disa nga të lënduarit janë në gjendje kritike”.

Sipas banorëve vendas, shpërthimi i madh tronditi ndërtesat disa kilometra larg magazinës.

“Shpërthimi dërgoi topa zjarri në qiell. Topat e zjarrit që bien si shi. Ne ishim shumë të frikësuar dhe u larguam menjëherë”, tha Mohgamad Ali, 60 vjeç, një banor i zonës.

