Tromboza/ Simptomat shqetësuese që nuk duhen anashkaluar

Tromboza është mpiksja e gjakut në enët e gjakut (arteriet ose venat) dhe më së shpeshti prek venat e këmbëve. Tromboza mund të ndodhë tek kushdo, ndaj duhet të jemi në vëzhgim për shenjat e hershme. Dr. Michael Tran i Departamentit të Mjekësisë Kardiovaskulare në Klinikën e Cleveland-it tregon shqetësimet që duhet të dyshojmë.





Llojet më të zakonshme të trombozës janë:

tromboza e venave të thella, e cila më së shpeshti shfaqet në zonën e këmbëve dhe trombet pengojnë qarkullimin normal të gjakut.

emboli pulmonare, kur një pjesë e trombit bartet nga qarkullimi i gjakut në zemër dhe prej andej shtyhet nga rrahjet e zemrës në mushkëri.

Embolia pulmonare është shkaku kryesor i vdekjeve brenda spitalit dhe vlerësohet se një në katër njerëz në mbarë botën vdesin nga kushtet e lidhura me trombozën.

Simptomat shqetësuese

Tromboza e venave të thella mund të ndodhë në zonën e këmbëve ose krahëve dhe duhet të kërkoni simptoma të tilla si:

Ënjtje: Duhet të shqetësoheni nëse shfaqet shpesh dhe vazhdon gjatë gjithë ditës dhe nuk përmirësohet edhe kur ngrini këmbët, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut.

Dhimbje në këmbë: Një dhimbje e zgjatur që nuk ekzistonte më parë, siç është një ngërç i zgjatur, mund të sinjalizojë një mpiksje gjaku në këmbë.

Ndryshimet e venave me variçe: Nëse venat me variçe janë para-ekzistuese, jini të vetëdijshëm për simptoma të tilla si ënjtja e një vene pa tkurrje, ngurtësimi i një vene dhe skuqja e lëkurës rreth variçes. Përkatësisht simptomat në zonën e duarve, me ndryshimin se mund të marrin një nuancë vjollce.

Simptomat e një emboli pulmonare zakonisht varen nga madhësia e mpiksjes, mosha dhe gjendja shëndetësore e individit. Kërkoni për shenja si:

Frymëmarrje, e cila është e ndryshme nga ato që ndoshta keni përjetuar deri më tani dhe zgjat me orë apo edhe ditë.

Dhimbje gjoksi, e cila do të mbetet konstante dhe do të përjetoni kur merrni frymë thellë dhe për një kohë të gjatë.

Kollë me gjak, e cila do të jetë e mjaftueshme.

Si të merreni me çdo rast

Nëse mendoni se keni një emboli pulmonare, duhet të merrni masa të menjëhershme dhe të vizitoni urgjencën e spitalit, pasi embolia pulmonare është një gjendje shumë e rëndë që mund të jetë fatale për jetën.

Nga ana tjetër, nëse keni simptoma të trombozës së venave të thella që vazhdojnë për më shumë se një ose dy ditë dhe përkeqësohen, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore, ku mjeku do të vendosë se cilat duhet të jenë hapat e ardhshëm.

Vendndodhja e mpiksjes gjithashtu ka rëndësi. Një mpiksje që shfaqet në zonën e viçit duhet të monitorohet me ultratinguj për një periudhë prej disa javësh. Nëse bëhet fjalë për një mpiksje gjaku me rrezik të lartë, mjekët shpesh përshkruajnë një hollues gjaku brenda 24 orëve.