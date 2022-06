Vuçiç uron Begajn: Së bashku do zhvillojmë të gjitha potencialet e nismës “Ballkani i Hapur”

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, i ka dërguar një urim presidentit të sapo zgjedhur të Shqipërisë, Bajram Begaj.





Ju përgëzoj për zgjedhjen tuaj President i Republikës së Shqipërisë, me dëshirën që ta kryeni me sukses këtë detyrë të përgjegjshme. Jam i bindur se do të zhvillojmë marrëdhënie të mira dhe miqësore dhe bashkëpunim edhe më të mirë ekonomik në shumë fusha, për të mirën e qytetarëve të vendeve tona – tha Vuçiç.

Presidenti i Serbisë tha gjithashtu se beson se së bashku do të kenë sukses në zhvillimin e të gjitha potencialeve të nismës Ballkani i Hapur, gjë që do të përmirësonte shumë standardet e rajonit, njoftoi Shërbimi për Bashkëpunim me Media i Presidentit të Republikës.