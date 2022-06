Zjarri në Ishullin e Sazanit alarmon Presidentin Meta: Të angazhohet edhe flota ajrore! Këshillat që të mos përsëritet situata e vitit të kaluar!

Situata e zjarreve që ka nisur në zonën e Vlorës ka alarmuar Presidentin Ilir Meta, i cili në një reagim thotë se po ndjek me vëmendjen situatën.

Ai thotë se me qëllim parandalimin e përhapjes së vatrave të zjarrit dhe që të mos përsëritet situata si në verën e kaluar, duhet angazhim i plotë i strukturave vendore dhe qendrore për lokalizimin dhe fikjen e tyre në kohë sa më të shkurtër.

Referuar parashikimeve të Institutit të Gjeoshkencës, Presidenti paralajmëron për një verë të nxehtë, ndaj për fikjen e zjarreve duhet të angazhohet edhe flota ajrore.

REAGIMI I PRESIDENTIT META:

Po ndjek me vëmendje situatën e përhapjes së zjarreve në zonën e Vlorës, veçanërisht në Ishullin e Sazanit. Me qëllim parandalimin e përhapjes së vatrave të zjarrit, që të mos përsëritet situata si në verën e kaluar, kërkoj angazhimin e plotë të strukturave vendore dhe qendrore për lokalizimin dhe fikjen e tyre në kohë sa më të shkurtër. Duke vlerësuar parashikimet e Institutit të Gjeoshkencës për një verë të nxehtë, me temperatura shumë të larta, bëj thirrje për vënien në gatishmëri të strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Brendshme dhe Bashkive në të gjithë Shqipërinë, për mbrojtjen civile, sidomos për angazhimin e flotës ajrore, për ndërhyrjen nga ajri për fikjen e vatrave të zjarrit në zona ku është e pamundur ndërhyrja në rrugë tokësore, siç është rasti i Ishullit të Sazanit. Njëherazi i nxis strukturat e pushtetit vendor për shtimin e vrojtuesve për të informuar në kohë dhe mbajtjen në gatishmëri të strukturave operacionale, për ndërhyrje të menjëhershme në përballimin e situatave të zjarrit gjatë muajve të verës. I ftoj të gjithë qytetarët për të kontribuar me informacione të shpejta në të gjithë territorin e vendit për çdo rast zjarri të konstatuar, në mënyrë që strukturat përgjegjëse të angazhohen në kohën e duhur për izolimin dhe shuarjen e tyre.