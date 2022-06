Berisha akuza qeverisë: 6 ministra janë kandidatë për tu ekstraduar! I bëj thirrje ndërkombëtarëve të ndërpresin mbështetjen për Edi Ramën

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi nga foltorja e Parlamentit se qeveria shqiptare po bllokon ligjin e ekstradimit me vendet e Beneluksit pasi 6 ministra janë kandidatë për tu ekstraduar.





“Së pari denoncoj qeverinë e cila nuk sjell në parlament marrëveshjet e ekstradimit me vendet e Beneluksit dhe këtë nuk e bën për faktin se 6 ministra janë kandidatë për ekstradime”, tha Berisha.

Gjithashtu ish-kryeministri shtoi se zgjedhja e Bajram Begaj në krye të shtetit shënon rivendosjen e sistemit monist në Shqipëri, ku të gjitha pushtetet i takojnë një personi të vetëm, kryeministrit Rama.

“Emërimi i Gjeneral Bajram Begaj në postin e Presidentit nga Edi Rama, bën që Shqipëria të jetë si në diktaturën moniste, ku pushtet janë në duart e një njeriu të vetëm. Sot njëlloj si në të shkuarën të gjitha institucionet e pavarura, janë që të gjitha të Partisë Socialiste. Sot të gjithë drejtuesit e institucioneve më të larta të drejtësisë, çdo gjykatës i Lartë dhe gjykatës i Kushtetueses është zgjedhur dhe emëruar nga Partia Socialiste.

Sot të gjitha mediat kontrollohen nga narkoqeveria. Sot të gjithë sektorët madhorë zotërohen nga oligarkët e Edi Ramës.

Me zgjedhjen e Presidenti u zhduk gjurma e fundit mes balancës së pushteteve. Kjo mënxyrë nuk erdhi brenda një dite, monizmin Edi Rama e venosi së par inga mentaliteti i tij it ë shkuarës Hoxhist, e vendosi përmes blerjes së votave dhe lidhjeve me bandat dhe krimin.

Së treti me tendera mori peng ish-drejtuesit e opozitës. Për vemndosjen e monizmit të plotë ai pati mbështetjen e bandave të George Soros” tha Berisha.

Situata është më dramatike se kurrë në 30 vite, por zgjidhja është më shumë se kurrë në duart tona. Shembja e regjimit monist bëhet me mobilizim. I bëj thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë që të organizohen që të shpëtojnë atdheun e tyre nga sistemi monist. I bëj thirrje miqve të Shqipërisë në Evropë dhe Shtete e Bashkuara të ndërpresin çdo mbështetje për regjimin monist të Edi Ramës”