Boris Johnson fiton votëbesimin, vijon të mbetet kryeministër i Britanisë së Madhe

Pavarësisht skandalit “Partygate”, Boris Johnson arriti të fitojë votëbesimin dhe të mbetet banor i numrit 10 në Dowing Street. Mocioni i mosbesimit në gjithsej 359 u votua pro nga 211 anëtarë të konservatorëve, ndërsa 148 votuan kundër.





Fakti që pothuajse 40% e deputetëve konservatorë nuk duan që Johnson të qëndrojë në pushtet, presupozon zhvillime në të ardhmen e afërt, megjithëse Johnson praktikisht nuk mund të merret në pyetje për vitin e ardhshëm.

Sir Graham Brady, kryetar i Komisionit të vitit 1922, i cili mori letrat nga eurodeputetët, deklaroi se “mund të deklaroj se partia parlamentare ka besim te kryeministri”, mbi rezultatin e mocionit të censurës dhe votëbesimit ndaj Boris Johnson.

E plotë: Boris Johnson fiton votëbesimin

Vihet re se në momentin e njoftimit, në zyrë janë dëgjuar goditje të forta dhe të qëndrueshme nga mbështetësit e kryeministrit. Megjithatë, rezultati nuk mund të cilësohet si pozitiv për kryeministrin britanik pasi ai del i “dëmtuar” nga procesi i lartë parlamentar.

Megjithatë, sipas The Guardian, Johnson ka humbur mbështetjen e një përqindjeje më të madhe të grupit parlamentar sesa Theresa May kur u përball me një votë mosbesimi në 2018. Brenda tetë muajsh nga ky rezultat, kujton Guardian, May u largua.