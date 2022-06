Kënga legjendare ‘All I want for Christams is You’ është e vjedhur? Këngëtarja Mariah Carey paditet në gjykatë nga kompozitori amerikan

Këngëtarja e njohur amerikane, Mariah Carey u padit të premten për koncertin e saj klasik të Krishtlindjeve të vitit 1994, “All I Want for Christmas Is You” nga një kompozitor i cili tha se ai shkroi një këngë me të njëjtin titull pesë vjet më parë.





Në një ankesë të paraqitur në gjykatën federale të New Orleans-it, Andy Stone po kërkon të paktën 20 milionë dollarë dëmshpërblim nga Carey, bashkë-shkrimtarja e saj dhe Sony Music Entertainment për shkelje të të drejtave të autorit dhe shpërdorim, mes pretendimeve të tjera.

Stone, i cili performon si Vince Vance me grupin vend-pop Vince Vance & the Valiants, akuzoi të pandehurit se kishin shfrytëzuar ilegalisht “popullaritetin dhe stilin e tij unik” dhe shkaktoi konfuzion duke regjistruar këngën më të re pa lejen e tij.

Këngët e Carey dhe Stone kanë tekste dhe melodi të ndryshme.

Zëdhënësit e Carey dhe Sony Music nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment, citon CNN.

Kënga e Carey-t u shfaq në albumin e saj “Merry Christmas” dhe prej kohësh ka marrë përhapje të gjerë në radio dhe në mjediset e blerjeve me pakicë gjatë sezonit të festave.

Ai ka kryesuar gjithashtu tabelën e Billboard Hot, çdo vit që nga viti 2019, pavarësisht se ishte regjistruar një çerek shekulli më parë. “All I Want for Christmas Is You” ishte kënga e 19-të nr. 1 e Carey, një më pak se Beatles.

Stone tha se kënga e tij kishte marrë “shfaqje të gjerë transmetimi” gjatë sezonit të Krishtlindjeve 1993, dhe gjithashtu u shfaq në listat e Billboard.

Nga ankesa nuk ishte e qartë se kur Stone mësoi për herë të parë për këngën e Carey.

Ankesa thoshte se avokatët e Stone kontaktuan fillimisht të pandehurit në prill 2021 në lidhje me përdorimin e tyre të paautorizuar, por nuk ishin në gjendje të arrinin ndonjë marrëveshje.

Avokatët e Stone nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente shtesë.