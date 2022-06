Kritikat për mungesën e helikopterëve për të përballuar situatën e zjarreve, Rama: llafe, llafe, llafe…

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër në lidhje me kritikat e figurave të botës së politikës në vendin tonë në lidhje me situatën e krijuar nga flakët që kanë përfshirë ishullin e Sazanit këtë të hënë.





Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka theksuar se kabineti i tij nuk ka asgjë për të thënë përsa i përket personave që “po hidhen përpjetë duke kërkuar helikoptera me kova uji biblik e me shkopinj magjikë”.

Po ashtu, Rama thotë se këta persona, që po lëshojnë kritikat për mungesën e helikopterëve për neutralizimin e vatrave të zjarrit “anë të njëjtët shqipo, që në tërë historinë e këtij vendi, kanë bërë fiks të njëjtën gjë, llafe, llafe, llafe”.

“Sa për ata që nuk kanë sy të shohin çfarë ndodh njëkohësisht, sot që flasim, rrotull Athinës apo çfarë ndodh kudo tjetër në kushtet e zjarreve, nga Turqia e deri në Spanjë, po hidhen përpjetë duke kërkuar helikoptera me kova uji biblik e me shkopinj magjikë, nuk kemi asgjë për të thënë! Janë të njëjtët shqipo, që në tërë historinë e këtij vendi, kanë bërë fiks të njëjtën gjë, llafe, llafe, llafe…”, thekson Rama.

Ai gjithashtu ka risjellë në vëmendje deklaratën e Ministrit të Mbrojtjes, Niko Peleshi, i cili vlerëson të gjitha shqetësimet dhe mendimet e shprehura “pa teklif”, duke shtuar se qeveria mbështetet te tek “ekspertët e fushës që vlerësojnë se teknika më efikase në rastin e zjarrit në ishullin e Sazanit është izolimi i vatrave nga toka, duke krijuar breza të shpyllëzuar rreth çdo vatre”.

Reagimi i Ramës: Sazan – Rikonjicion nga ajri i vatrave të zjarrit Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi: “Sakrifica dhe profesionalizmi i Forcave të Armatosura dhe të gjithë sistemit të Mbrojtjes Civile meritojnë mirënjohje. I vlerësoj të gjitha shqetësimet dhe mendimet e shprehura pa teklif, por ne mbështetemi tek ekspertët e fushës që vlerësojnë se teknika më efikase në rastin e zjarrit në ishullin e Sazanit është izolimi i vatrave nga toka, duke krijuar breza të shpyllëzuar rreth çdo vatre… Fatkeqësisht edhe kjo verë do të jetë shumë e nxehtë. Ne do të jemi përkrah bashkive për të mbështetur përballimin e emergjencave të mundshme. Por kemi nevojë edhe për vullnetarizëm dhe angazhim nga të gjithë për të përballuar së bashku situatat e emergjencave, në vend që t’i ndezim akoma më shumë nga tastiera.”

Si ka reaguar politika për mosangazhimin e helikopterëve?

Një nga politikanët e parë që ka shprehur kritika ndaj qeverisë ka qenë ish-ministri Genc Pollo, i cili i akuzon për mungesën e helikopterëve funksionalë.

Në një kohë kur ishulli i Sazanit është përfshirë nga flakët masive, Pollo thotë se helikopterët janë jo funksionalë, dhe sipas tij, kjo pasqyrohet një vit më parë gjatë sezonit të verës kur shpërthyen zjarret në pyje.

“Megjithatë, helikopterët janë jofunksionalë siç e pamë vjet në verë kur plasën zjarret në pyje apo edhe një muaj më parë kur për të shpëtuar një polic të aksidentuar në Dukagjin u thirr në ndihmë një helikopter i KFOR-it nga Kosova” – thuhet në një pjesë të shkrimit të Pollos.

Një tjetër situatë problematike për Pollon, është dhe shërbimi i mirëmbajtjes së anijeve dhe helikopterëve, që sipas tij, vuajnë nga inkompetenca abuzimi dhe korrupsioni.

“Problem për helikopterët e anijet është shërbimi mirëmbajtjes që vuan nga inkompetenca, abuzimi e korrupsioni. Qeveria rilindiste ka heshtur për këto skandale. Vetëm së fundmi përballë një interpelance shteruese të një deputeti opozitar, ministri i Mbrojtjes paraqiti një justifikim hileqar: “Unë nuk kam firmosur në asnjë rast që privatët të marrin trojet e bazave”, por nëse ka ndodhur më parë “kini parasysh se Shqipëria ka nevojë për zhvillim”. Edi Rama ditën e votimit për Presidentin foli për herë të parë për skandalin duke e quajtur të paqenë. Këto kallëzime e denoncime “te ne janë sport kombëtar” tha ai. Ndryshe nga ministri aktual, Kryeministri ka nënshkruar VKM për zhvatjen e disa nga bazave detare” – shkruan Pollo.

Një kritikë e tillë vjen në një kohë kur vetëm 24 orë më parë, ishulli i Sazanit është përfshirë nga një zjarr i madh. Dhjetra forca janë angazhuar për të shuar flakët.

Berisha: Ushtria në kolaps të plotë!

Politikani i radhës që ka reaguar në lidhje me situatën e helikopterëvë ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha, i cili me anë të një postimi në Facebook thotë se ushtria shqiptare ndodhet në kolaps të plotë.

Shqetësimi që Berisha ka ngritur është se gjysma e ushtareve kane dorëzuar dorëheqjen ne komandat e tyre për shkak te rrogave shume te ulëta dhe kushteve te papërshtatshme. Ndërsa sipas tij një pjesë tjetër punojnë pasdite nëpër restorante.

Sali Berisha i bën thirrje NATO-s te ndërmarre nje inspektim për vlerësimin e gjendjes tejet te rende te forcave te armatosura te një vendi anëtar te saj.