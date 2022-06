Kush vjen pas ‘perandorit’? Të bindur se ditët e Putinit janë të numëruara, elitat e Moskës po gumëzhijnë për pasardhësin e tij

Vladimir Putin nuk po tregon shenja të tërheqjes, por edhe nëse nuk po mendon për pasardhësin e tij, shumë në Rusi po mendojnë, shkruan Mark Galeotti nga University College London për Telegraph.





Trazirat ushtarake në Ukrainë, pasiguria politike në shtëpi dhe pyetjet për shëndetin e tij – e gjithë kjo do të thotë se elitat po diskutojnë në heshtje diçka që do të kishte qenë e paimagjinueshme vetëm disa muaj më parë: si do të duket jeta pas Putinit?

Makina e propagandës së Kremlinit po punon pa u lodhur, duke shpjeguar se si “operacioni special ushtarak” i Putinit po përmbush qëllimet e tij, por është e rëndësishme të dallojmë atë që i thuhet popullatës së përgjithshme nga ajo që elitat dinë. Reputacioni i Putinit është dëmtuar rëndë. Edhe nëse forcat ruse aktualisht po arrijnë disa suksese modeste në Donbas, dështimi i tmerrshëm i strategjisë së tyre fillestare nuk mund të injorohet, me qëllimin ambicioz për të kapur Kievin dhe për të imponuar një qeveri kukull, tha Galeoti.

Putini mund të shpresojë se Perëndimi do të humbasë entuziazmin në mbështetje të Ukrainës, por edhe nëse sanksionet hiqen nesër, dëmi i bërë tashmë do të thotë se ekonomisë ruse do t’i duhen vite për t’u rikuperuar. Sanksionet kanë kontribuar gjithashtu në rritjen e inflacionit në pothuajse 18 për qind dhe deri në këtë vjeshtë, me rritjen e papunësisë, do të bëhet një problem shumë serioz. Ndërkohë, ushtria ka vështirësi në gjetjen e njerëzve për të plotësuar gradat e saj dhe gjeneralët janë të zemëruar për rishqyrtimin e Putinit për mobilizimin e rezervistëve.

Për më tepër, thashethemet e vazhdueshme për problemet serioze shëndetësore të Putinit – dhe spekulohet se ai vuan nga kanceri ose sëmundja e Parkinsonit – kontribuojnë në ndjenjën se koha e tij po i vjen fundi. (Kjo shpjegon edhe pse ukrainasit janë kaq të lumtur për të përhapur këto histori).

Nuk ka gjasa që Putini të rrëzohet menjëherë, sepse ai mbrohet nga një aparat i fuqishëm sigurie i përbërë nga disa agjenci kundërshtare që vëzhgojnë njëra-tjetrën.

Por herët a vonë, shëndeti i tij mund të përkeqësohet ose situata në Rusi do të bëhet aq e vështirë sa kriza do të detyrojë mjaft anëtarë të elitës të kthehen kundër tij.

Dhe atëherë pyetja miliona dollarëshe do të jetë: Kush do ta zëvendësojë atë?

Nëse Putini mund të zgjedhë, atëherë ai ndoshta do të zgjedhë dikë të cilit ai mendon se mund t’i besojë sigurinë e tij personale dhe trashëgiminë e tij. Mund të jetë dikush si Alexei Dumin, një nga ish-truprojat e tij dhe tani guvernatori i rajonit Tula. Por është e diskutueshme nëse pjesa tjetër e elitës do të pranonte një njeri tjetër të fuqishëm.

Ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu – një nga aleatët më të ngushtë të Putinit – dikur dukej si një alternativë bindëse, por ylli i tij ka humbur shkëlqimin e tij për shkak të performancës së dobët ushtarake. Megjithatë, ai është një njeri dinak që di të mbijetojë dhe ende nuk mund të përjashtohet plotësisht.

Nëse Putini nuk është në gjendje të votojë, ka të ngjarë të bihet dakord për një pasardhës të elitës në prapaskenë. Ai do të përpiqet të sigurojë që kushdo që shfaqet si presidenti i ri të jetë një person shumë më pak i fuqishëm se sa është bërë Putin. Problemi është se nuk ka asnjë bllok pushteti dominues që është gati të imponojë kandidatin e tij kur të vijë koha.

Ai – dhe ndoshta do të jetë burrë – mund të jetë një president në gji, dikush në gjendje të arrijë një konsensus brenda këtij koalicioni qeverisës të përbërë nga spiunë, gjeneralë, biznesmenë dhe burokratë. Mund të jetë një figurë teknokratike si kryeministri Mikhail Mishustin ose kryebashkiaku i Moskës Sergei Sobyanin.

Përndryshe, mund të jetë vetëm një figurë, një kukull nga e cila askush nuk ka frikë. Ish-presidenti dhe kryeministri Dmitry Medvedev aktualisht po përpiqet të ripozicionohet si një “djalë i ashpër”, por ai është ende një figurë e lehtë dhe mund të përshtatet në këtë rol. Ngjashëm është edhe me Zëvendës Shefin e Shtabit të Presidentit dhe kryespiun doktor Sergei Kiriyenko.

Çfarëdo që të ndodhë, fakti që kandidatë të ndryshëm – megjithëse me kujdes – po diskutohen fare, sugjeron se edhe qarqet elitare të Moskës nuk mendojnë se Putini do të rifitojë autoritetin e tij të vjetër. Në një mënyrë apo tjetër, ditët e tij janë të numëruara, përfundon Galeoti.