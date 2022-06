Ky vend pa dalje në det është cilësuar si më i miri në Evropë për tu larë, ku renditet Shqipëria?

Cilësia e ujërave të detit në Evropë është përmirësuar në mënyrë dramatike në dekadat e fundit dhe një raport i ri i publikuar këtë javë nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) zbulon se pothuajse 85% e vendeve të saj të banjës renditen tani si “të shkëlqyera”.





Raporti vjetor i Ujit të Detit monitoroi rreth 22,000 pika noti në brendësi në vendet anëtare të BE-së, përfshi këtu edhe Shqipërinë dhe Zvicrën në vitin 2021. Mbretëria e Bashkuar, pasi u largua nga BE, mungonte në raport për herë të parë.

Vendi pa dalje në det i Austrisë, i njohur për liqenet e tij të shumtë të bukur, duke përfshirë ujërat alpine të Achensee në Tirol dhe Weissensee me ngjyrë smeraldi në Carinthia, është në krye të renditjes, me 97.7% të ujërave të deklaruara të shkëlqyera.

Vetëm pas saj në krye të tabelës janë katër të preferuarat e pushimeve mesdhetare: Malta, Greqia, Kroacia dhe Qiproja. Danimarka dhe Gjermania janë vendet e tjera ku më shumë se nëntë nga 10 site morën notën më të lartë.

Portugalia është në vendin e 10-të, me 88.5%, ndërsa Italia (87.9%) dhe Spanja (87.4%) janë përkatësisht në vendin e 12-të dhe të 13-të.

Pika e nxehtë e turizmit, Franca zbret më poshtë në renditje, me 75.7%, ndërsa Polonia renditet më e ulëta me vetëm 44.5% — pak larg Sllovakisë me 50% dhe Hungarisë me 60.2%.

Vlerësimi u bë nga EEA në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Autoritetet lokale dhe kombëtare morën mostra uji gjatë sezonit të larjes dhe i analizuan ato për llojet e baktereve që tregojnë ndotje nga ujërat e zeza dhe mbarështimi i blegtorisë.

Ujërat u vlerësuan më pas “të shkëlqyera”, “të mira”, “të mjaftueshme” ose “të dobëta”, sipas standardeve të Bashkimit Evropian.

Noti në ujërat e renditura të dobëta mund të rezultojë në sëmundje — nëse uji gëlltitet, notarët mund të përjetojnë dhimbje stomaku ose diarre.

Franca kishte gjithsej 99 pika banje që u renditën “të varfra”, që do të thotë se ato duhej të mbylleshin gjatë gjithë sezonit të ardhshëm të banjës, me masat e vendosura për të reduktuar ndotjen dhe për të eliminuar rreziqet shëndetësore.

Vendet që janë renditur të varfra për pesë vjet radhazi duhet të mbyllen përgjithmonë — kjo ndodhi me 31 pika banje në Itali, tetë në Francë dhe dy në Holandë.

Ky rregull është pjesë e Direktivës për Ujërat e Banjës, e cila u miratua në 2006 dhe ka rezultuar në rritjen e vazhdueshme të përqindjes së vendeve të shkëlqyera që atëherë. Cilësia e ujërave të BE-së është përgjithësisht e lartë me standardet minimale të cilësisë së ujit që përmbushen në 95.2% të të gjitha vendeve të vlerësuara.

Ujërat më të pastra të banjës në Evropë