“6 ministra kandidatë për tu ekstraduar!”/ Manja-Berishës: Nuk e di si kalojnë më parë nga zyra jote

Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ish-Kryeministrit Sali Berisha, i cili theksoi se nga foltorja e Parlamentit se qeveria shqiptare po bllokon ligjin e ekstradimit me vendet e Beneluksit pasi 6 ministra janë kandidatë për tu ekstraduar.

Në reagimin e tij, Manja tha se “nuk e di si paska shkuar më parë në zyrën e Berishës, dhe jo në atë të ministrit të Drejtësisë”.

“Se di si paska shkuar më parë në zyrën e Berishës, dhe jo në atë të ministrit të Drejtësisë. Sot nuk ka asnjë pengesë, në fushën e bashkëpunimit gjyqësor, as me Belgjikën, as me Holandën e Luksemburgun. Por është në nivelet më të kënaqshme të mundshme.

Me Belgjikën kemi një marrëveshje dy-palëshë për transferimin e të dënuar. Kemi bashkëpunim të shkëlqyer dhe nuk ka asnjë kërkesë nga këto shtete për asnjë ekstradim, në momentin që do ketë, do t’i nënshkruajmë me kënaqësi. Kur s’ke votues që t’u qash hallin do merresh me ekstradimet”, tha Manja.