Ish-prokurori: Dumani zbardhi vrasjen e eksponentëve të krimit në Belgjikë e Holandë

Dëshmitë e Nuredin Dumanit, të penduarit të drejtësisë kanë hedhur dritë mbi disa nga ngjarjet kriminale më të rënda të dekadave të fundit. Ai gjithashtu ka dhënë dëshmi për vrasjen e disa eksponentëve të krimit në Belgjikë, Holandë dhe Itali.

Ish-Prokurori Eugen Beçi, i ftuar në studion e “Abc Live” në Abc u shpreh se kjo dëshmi do ta vonojë hetimin dhe do të duhen prova konkrete nga vendet e përmendura nga Dumani.

Beçi: Do na duhen prova Nga Italia, Belgjika për të përcaktuar se si janë këto deklarime që ky person ka dhënë. Letër-porosia do kohën e vet dhe me mbërritjen e atyre provave hetimi do kërkojë shumë më tepër kohë. Rezulton se do kemi shumë surpzira në botën e krimit. Komunikimi i sigurt nëpërmjet aplikacioneve nuk është më i sigurt pasi vetë autoritet blege kanë dhënë deklarime që po ecin në zbardhjen e këtyre ngjarjeve.