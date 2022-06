Ushtarët fikin zjarrin me lopata/ Haki Çako: Nuk është e thënë që ka nevojë për helikopter!

Ishulli i Sazanit është nën pushtetin e flakëve prej ditës së dielë, ndërsa ende nuk është parë e arsyeshme të ndërhyhet nga ajri. Drejtori i Emergjencave Civile qaron se të gjithë strukturat janë gatishmëri për të përballuar situatën.

I pyetur se pse nuk po ndërhyhet nga ajri, Çako u shpreh se situata është nën kontroll dhe jo çdo zjarr ka nëvojë për helikopterë.

“Është një detyrë e jonë dhe e strukturave të Mbrojtjes Civile që të vazhdojë të mbrohet. Nuk është e thënë se çdo zjarr ka nevojë për helikopter, por ne jemi duke vlerësuar të gjitha mundësitë dhe kapacitetet. Të gjitha mjetet do të jenë në operacione”, ka thënë Çako për News24.

Ai siguroi me tej se të gjitha strukturor janë në këmbë, “ashtu sic kanë qenë edhe më parë. Unë jam në krye të detyrës me të gjitha strukturat qendrore dhe lokale”.

Ndërkohë që një ditë më parë, kur situata me zjarrin në Sazan po merrte përmasa shqetësuese, Niko Peleshi theksonte se edhe pse kishte marrë shumë kritika, ai theksonte e do zbatonte mendimin e ekspertëve të fushatës që vlerësojnë teknikat për të shuar zjarrin.

“I vlerësoj të gjitha shqetësimet dhe mendimet e shprehura pa teklif, por ne mbështetemi tek ekspertët e fushës që vlerësojnë se teknika më efikase në rastin e zjarrit në ishullin e Sazanin është izolimi i vatrave duke krijuar breza të shpyllëzuar rreth vatrës.

Me të gjithë partnerët tanë dhe Mekanizmin Europian të Mbrojtjes Civile kemi ndërtuar marrëdhënie për të aktivizuar mbështetjen me mjete ajrore shtesë, gjatë stinës së verës, pa humbur kohë nëse do të çmohet e nevojshme nga ekspertët” u shpreh Peleshi një ditë më parë në rrjetet sociale.