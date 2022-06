Anna Kournikova/ Princesha e tenisit mbushi 41 vjeç

Në rininë e saj ajo ishte një yll i madh tenisi. Ajo u shfaq disa vite para Maria Sharapovës por dëmtimet nuk e lejuan të bënte karrierë.





Anna Kournikova ka lindur më 7 qershor 1981 dhe tani është 41 vjeç. Ajo u ndal nw karriere në moshwn 22 vjeçare, në vitin 2003, për shkak të problemeve të shpinës dhe shtyllës kurrizore, por hyri në histori për lojën e saj dhe sigurisht për bukurinë e saj.

Në ndeshje teke ajo nuk fitoi kurrë titull edhe pse arriti në vendin e 8-të në renditjen botërore, por në dyshe bëri diferencën me Martina Hingis.

Para se të mbushte 18 vjeç, ajo kishte luajtur në dy finale të Grand Slam-it në dyshe dhe kishte fituar një kupë! Me Martinën fituan Australian Open 1999 dhe Australian Open 2002, ndërsa në vitin 1999 dhe 2000 e reja ruse së bashku me “fenomenin” fituan kampionatin WTA Tour.

Arriti numrin 1 në dyshe dhe fitoi 16 tituj në 4 vjet! Ajo fitoi më shumë se 3.5 milionë dollarë nga tenisi në karrierën e saj të shkurtër, por mori shumë më tepër nga televizioni dhe fotografia e saj.

Vajza e re nga Rusia e cila tashmë ka një pasaportë amerikane ka rënë gjithmonë në sy me pamjen e saj dhe fotot e saj në revistat më të mira të botës kanë hyrë në histori.

Ajo ishte gjithmonë e zënë me mediat dhe me marrëdhëniet e saj. Në vitin 2017, binjakët Nicholas dhe Lucy u larguan me Enrique Iglesias, ndërsa në vitin 2020 lindi fëmija i tyre i tretë, Mary.

Ata u njohën me këngëtarin në vitin 2001 kur ajo mori pjesë në videoklipin e këngës së tij, të titulluar “Escape”. Para se të takohej me Enriquen, ajo kishte marrë pseudonimin “Spice Girls” të tenisit me Martina Hingis.

Në vitin 1998 ajo u votua nga ESPN si atletja “më e nxehtë” në botë ndërsa në vitin 2002 ajo ishte ndër 100 femrat më seksi në botë sipas FHM. Deri në vitin 2008 ajo ishte atletja me më shumë kërkime në internet.

Anna Kournikova i dha emrin e saj qumështit të skremuar, një videolojë dhe një virusi për kompjuterë.

