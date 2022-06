Brad Pitt akuzon sërish Angelina Jolie: Ajo më lëndoi qëllimisht kur shiti pjesën e saj të pasurisë

Rivaliteti që vazhdon prej vitesh mes Brad Pitt dhe Angelina Jolie nuk do të thotë se do të marrë fund. Aktori i njohur akuzon ish-bashkëshorten e tij se ka dëmtuar me dashje reputacionin e kompanisë së verës që kishin së bashku në të kaluarën, me lëvizjen që e bëri atë t’i shiste pjesën e saj një “të panjohuri”.





Në vitin 2008, ish-çifti, të cilët kanë gjashtë fëmijë së bashku, blenë shumicën e aksioneve në vreshtin dhe shtëpinë Château Miraval në jug të Francës. Në vitin 2014, Brangelinas u bashkuan në martesë dhe në këtë vresht ata kaluan shumë pushime familjare së bashku.

Brad Pitt: “Qëllimisht kërkoi të më dëmtonte”

Në dëshminë e tij të fundit në gjykatë, aktori 58-vjeçar pretendon se ish-gruaja e tij 47-vjeçare qëllimisht “kërkoi ta dëmtonte” duke shitur interesat e saj tek kompania e verërave.

Pitt, nga ana e tij, thotë se ata kishin rënë dakord të mos i shisnin kurrë interesat e tyre përkatëse biznesit të familjes pa pëlqimin e personit tjetër. Jolie nuk iu përgjigj një pyetjeje të bërë nga revista People në lidhje me këtë çështje.

“Jolie nuk kontribuoi në zgjerimin e kompanisë, e cila u zhvillua në një biznes global shumë milionë dollarësh dhe një nga prodhuesit më të njohur të verës roze në botë”. Aktori akuzon Jolie se nuk ka kontribuar “fare në suksesin e Miraval”.

Në dëshmi, avokatët e Pitt thonë se Jolie planifikoi t’i shiste aksionet e saj në tetor Tenute del Mondo, e cila është “e vendosur të marrë kontrollin e Miraval” dhe “është në pronësi dhe kontrolluar në mënyrë indirekte nga Yuri Shefler, miliarderi rus”.

“Jolie kërkoi dhe më pas përfundoi shitjen e supozuar në fshehtësi, duke e mbajtur qëllimisht Pitt në errësirë ​​dhe duke shkelur me vetëdije të drejtat kontraktuale të Pitt”, tha ekipi i aktorit në një deklaratë.

Taktika ekstreme nga biznesmeni rus

Në padinë e tij, Brad Pitt pretendon se kompania e Jolie “Nouvel” i detyrohej kompanisë së Mondo Bongo të drejtën e refuzimit të parë dhe se shitja e shkelte këtë të drejtë. Jolie, e cila bëri kërkesë për divorc në vitin 2016, kishte marrë më parë lejen për të shitur aksionet e saj në shtator.

Ekipi i Pitt thotë gjithashtu se Scheffler ka nisur një kontroll armiqësor të Miraval dhe po kërkon “informacion konfidencial dhe ekskluziv për të mirën e konkurrentëve të tij”. Dokumentet akuzojnë Scheffler për “taktika ekstreme biznesi dhe qëllime të dyshimta biznesi”, të cilat nga ana e tyre “vënë në rrezik reputacionin e kompanisë që Pitt ndërtoi me kaq kujdes dhe me kaq shumë përpjekje”. Ata shtojnë: “Jolie u përpoq të detyronte Pitt të punonte me një të huaj, dhe akoma më keq, një të huaj me qëllime helmuese”.

Brad Pitt kërkon dëmshpërblim

Pitt kërkon kompensim me “shumën që do ta zbulohet në gjyq”, si dhe duke deklaruar shitjen e pretenduar të bërë nga Jolie “të pavlefshme”. Madje aktori kërkon që gjyqi të bëhet me juristët. Nga ana tjetër, Jolie ka pasur probleme në të kaluarën me shitjen e aksioneve te Quimicum, kompania që zotëron dhe kontrollon Miraval, për shkak të divorcit të saj afatgjatë nga Pitt. Në korrik, ai kërkoi nga një gjykatë në Kaliforni që të lejonte shitjen, pavarësisht faktit se procedurat e divorcit nuk kishin përfunduar.