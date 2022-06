(VIDEO) Informacione për persona të armatosur që lëvizin në kryeqytet/ Policia aksion në Tiranë, “Shqiponjat” kapin mat dy të rinj!

Dy djem të rinj përfunduan në prangat e forcave “Shqiponja” dhe të efektivëve të Komisariatit numër 2 pas një aksioni të zhvilluar sepse ishte marrë informacion që ata lëviznin në qytet të armatosur.

Si rezultat i operacionit, u arrestuan në flagrancë: A. A., 21 vjeç, banues në Fier, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit” A. B., 21 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Gjatë kontrollit të mjetit me të cilin po qarkullonin këta shtetas, shërbimet e Policisë sekuestruan një armë zjarri pistoletë, një krehër dhe municion luftarak. Gjatë verifikimeve ka rezultuar se shtetasi A. A. kishte shkelur masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, duke dalë jashtë banesës.

Njoftimi nga Policia e Tiranës:

