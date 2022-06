Jahti iu mbyt pas përplasjes me shkëmbinjtë/ Turisti italian: Shteti shqiptar të penalizohet, s’na sinjalizoi për pjesën nënujore!

Një tragjedi është shmangur mëngjesin e sotëm më bregdetin e Zvërnecit pasi 4 turistë italianë kanë shpëtuar mrekullisht. Jahti me 4 persona në bord, mes tyre edhe një fëmijë u përplas me disa shkëmbinj, ndërsa një prej tyre ka dhënë edhe një deklaratë për mediat.

Turisti tha se shteti shqiptar duhet të penalizohet pasi duhet të kryejë lajmërime nënujore, se ku mund të lundrohet dhe ku jo.

‘Jemi nisur këtë mëngjes dhe ishim në kthim nga ishulli i Sllovenisë. Kemi bërë gjithë Kroacinë dhe kemi kaluar në 600 ishuj Kroaci dhe më pas Mali i Zi. Kemi bërë dje udhëtim direkt për Vlorë, ku në hyrje si gjithë pronarët e varkave përdor një program që të kem lartësinë e skafit me bazën e ujit dhe të jep sinjale për gjithçka që ndodhet nën det. Për fat të keq varka nuk ka sinjalizuar dhe u përplasëm me një shkëmb. Fëmija jonë 4 vjeç ishte në panik. Vetëm për mosinjalizim gjendemi në këtë situatë. Tani jemi në kërkim të zgjidhjes sesi mund të lëvizim varkën që andej. Është një problem me lajmërimet që shteti shqiptar duhet të bëjë pjesën nën ujore. Siç bëjmë ne një gabim dhe penalizohemi edhe shteti shqiptar duhet të penalizohet. Policia e kufirit dhe Guarda Di Finannza mbërritën menjëherë. Falënderojmë popullin shqiptar që na ndihmuan dhe nuk na morën lekë e na dhanë ushqim.’- tha ai.

Sipas policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 05:30, në zonën e quajtur “Hunda e Plakut”, në plazhin e Zvërnecit një mjet lundrues (skaf), me drejtues shtetasin G. V., 61 vjeç, banues në Pavia, Itali, është përplasur me një shkëmb nënujor. Në mjet ndodheshin shtetasit M. R., 38 vjeç, K. B., 33 vjeçe dhe një i mitur, banues në Pavia, Itali.

Katër personat që ndodheshin në skaf janë përpjekur të nxjerrin motoskafin nga uji, por është mbytur. Fatmirësisht ata kanë arritur të dalin në breg.

Njoftimi i Policisë Vlorë:

Informacion paraprak / Shërbimet e Policisë Kufitare u vijnë në ndihmë 4 turistëve italianë, të dëmtuar gjatë një udhëtimi me skaf. Më datë 07.06.2022, rreth orës 05:30, në zonën e quajtur “Hunda e Plakut”, në plazhin e Zvërnecit një mjet lundrues (skaf), me drejtues shtetasin G. V., 61 vjeç, banues në Pavia, Itali, është përplasur me një shkëmb nënujor. Në mjet ndodheshin shtetasit M. R., 38 vjeç, K. B., 33 vjeçe dhe një i mitur, banues në Pavia, Itali. Shërbimet e Policisë Kufitare sapo janë njoftuar, kanë organizuar punën me qëllim nxjerrjen e shtetasve në breg. Si rezultat i veprimeve të mirëkoordinuara të Policisë Kufitare dhe GDF është bërë e mundur nxjerrja e 4 shtetasve italianë në breg. Të dëmtuarve u është dhënë ndihma e parë dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore.