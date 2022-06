Lavrov sapo i dhe ‘puthjen e vdekjes’ Ballkanit të Hapur

Pengesa që disa vende të Ballkanit vendosën ndaj Ministrit të Jashtëm Rus, Sergei Lavrov, ka sjellë reagime të shumta.

Analistët ndërkombëtarë po e interpretojnë deklaratën mbështetëse të ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov për Ballkanin e Hapur si akti që vrau këtë nismë.

Studiuesi amerikan i Historisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Edward P.Joseph dhe kundërshtar i Ballkanit të Hapur, përmes një serie postimesh në Twitter shpjegon mendimin e tij se përse kjo deklaratë e vrau këtë nismë.

Ai e krahason me efektin e kundërt që pati në radhët e NATO-s vendimi i Vladimir Putin për të pushtuar Ukrainën.

“Ashtu si falë Putinit NATO sot është më e gjallë, faleminderit Sergei Lavrovit që i dha puthjen e vdekjes Ballkanit të Hapur. Kjo nismë fëminore e administratës së Trump avancon agjendën Rusë në rajon përmes partnerit të saj strategjik, Serbisë dhe Aleksandër Vuçiçit”, shkruan ai.

1/ Just as thanks go to #Putin for injecting life into @NATO, kudos to #SergeyLavrov for giving the kiss of death today to #OpenBalkan. This #Trump Administration brainchild advances the agenda of #Russia’s strategic partner in the region, #Serbia, under @avucic.

— Edward P. Joseph (@edwardpjoseph) June 7, 2022