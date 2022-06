Mijëra anëtarë të mafias italiane dhe shqiptare po veprojnë në Australi/ Si e drejtojnë trafikun e kokainës për llogari të Ndranghetas

Policia Federale Australiane po heton 51 klane italiane të krimit të organizuar në të gjithë vendin, duke përfshirë 14 nga famëkeqja Ndrangheta, duke marrë urdhrat e tyre nga bosët në Kalabri në Italinë jugore.





Një aplikacion sekret i mesazheve i përdorur nga policia për të infiltruar bandat kriminale ka zbuluar se mijëra anëtarë të mafias italiane po veprojnë në Australi.

Policia beson se deri në 5,000 anëtarë të mafias po veprojnë në Australi, ku ndihmës komisioneri i AFP-së, Nigel Ryan, tha në një konferencë shtypi të martën se “anëtarësimi i tyre i përgjithshëm mund të jetë i ngjashëm me atë të anëtarëve të kamufluar në bandat australiane të motoçikletave të jashtëligjshme”.

Rrjeti i krimit është përgjegjës për trafikimin e 70% të kokainës në botë, sipas AFP. Në Australi, kjo shtrihet tek kanabisi dhe metamfetamina.

“Ndranghetat po e vërshojnë Australinë me droga të paligjshme dhe po tërheqin grupet e bandave australiane të motoçikletave (OMCG), të cilët qëndrojnë pas disa prej dhunës më të rëndësishme në komunitetet tona”, tha zoti Ryan, citon media Sky News.

“Ata janë bërë aq të fuqishëm në Australi sa pothuajse zotërojnë disa OMCG, të cilët do të lëvizin drogën për financuesit e tyre “Ndrangheta”, ose do të kryejnë akte dhune në emër të “Ndrangheta”.

Ai tha se AFP do të synojë krimin e organizuar italian dhe sindikatat e pastrimit të parave që lajnë miliarda dollarë në vit përmes ekonomisë australiane.

“Ata kanë mundur të qëndrojnë nën radar duke bërë jetë modeste, në shtëpi modeste”, tha ai.

“Ata përziejnë paratë e tyre të paligjshme me paratë nga bizneset e tyre legjitime të ndërtimit, bujqësisë apo hotelierisë dhe e gjithë kjo e bën më të vështirë jo vetëm identifikimin e kriminalitetit, por edhe vërtetimin e tij”.

Por ai tha se inteligjenca e marrë përmes një aplikacioni të koduar të quajtur ANoM kishte dhënë një pasqyrë të paçmuar në shkallën e importeve të paligjshme të drogës të lehtësuar nga ‘Ndrangheta, fitimet që ata po bëjnë dhe sa shpesh ata punojnë me grupe të jashtëligjshme motoçikletash.

AFP ka hartuar dhe vlerësuar marrëdhëniet familjare, nëpërmjet gjakut ose martesës së ‘Ndrangheta-s në Australi, në bashkëpunim me autoritetet italiane.

“Inteligjenca jonë, fuqitë e reja sipas Amendamentit të Legjislacionit të Mbikëqyrjes (Identifiko dhe Ndërprerje) Akti 2021, aftësitë tona udhëheqëse në botë dhe rrjetet tona ndërkombëtare kanë filluar të heqin petkun e fshehtësisë që i ka lejuar anëtarët e ‘Ndrangeta’ të veprojnë në Australi pa u ndëshkuar. për shumë vite”, tha zoti Ryan.

Vitin e kaluar, një operacion i përbashkët midis Australisë dhe FBI-së, i cili filloi në vitin 2018, çoi në arrestime në Azi, Amerikën e Jugut dhe Lindjen e Mesme të më shumë se 200 personave të dyshuar si të përfshirë në krimin e organizuar duke përdorur pajisjen ANOM.

Midis të arrestuarve nën Operacionin Ironside ishin të dyshuar me lidhje me mafien italiane me bazë në Australi, bandat e jashtëligjshme të motoçikletave, sindikatat e krimit aziatik dhe krimin e organizuar shqiptar.

Që kur autoritetet zbuluan suksesin e nismës një vit më parë, 383 autorë të dyshuar janë akuzuar për 2,340 vepra penale dhe më shumë se 6.3 ton drogë të paligjshme, 147 armë/armë zjarri dhe 55 milion dollarë të sekuestruara