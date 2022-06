Noizy sqaron sherrin me Kleviol Ahmetin: I anashkaloj njerëzit pa tru, por jo të më shani familjen!

Në rrjete sociale qarkulloi me shpejtësi një video ku reperi Rigels Rajku i njohur si Noizy, goditi me grushta Kleviol Ahmetin ish-anëtarin e The Bloody Alboz (TBA). Ngjarja ndodhi përballë lokalit të Noizy-t në Durrës, pas provokimeve dhe sharjeve të vazhdueshme të Kleviol Ahmetit ndaj këngëtarit.





Gjatë ditës së sotme Noizy ka postuar një story në instagramin e tij ku ndër të tjera thotë se nuk lejon askënd të flasë keq për familjen e tij.

“Mos ma merr mirësjelljen time për dobësi. Gëzoj respekt nga e gjithë bota dhe shpeshherë anashkaloj njerëz pa tru dhe moral. Por kjo s’do të thotë në asnjë moment deri në pikën ku ti kushdo qofsh të ofendosh familjen time apo familjarë të rrethit tim. Jam djalë me tradita dhe zakone shqiptari. Ju lutem mos e harroni këtë gjë kurrë. Jeta vazhdon”-ka shkruar Noizy në reagimin e tij.

Sherri ka nisur pasi Kleviol Ahmeti prej javësh i shkruante apo dërgonte mesazhe ofenduese në rrjetet sociale kundër miqve të Rigels Rajkut.