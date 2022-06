“Nuk duhet të poshtërojmë Rusinë”/ Zelenski sulmon ashpër Macronin: Për të qenë lider, duhet të sillesh si lider!

Volodymyr Zelensky bëri një sulm të ashpër kundër Emanuel Macron, duke iu përgjigjur deklaratave të fundit të presidentit francez se “ne nuk do të poshtërojmë Rusinë”.





“Disa njerëz duan të jenë udhëheqës. Për të qenë lider, nuk keni nevojë ta konsideroni veten lider, por të silleni si lider”, tha Zelenski për Financial Times.

Madje ai pyeti “si mund të arrijmë një armëpushim në territorin e Ukrainës pa dëgjuar qëndrimin e vendit dhe pa dëgjuar qëndrimin e liderit të këtij vendi?”, diçka që siç tha ai e befason shumë.

Më 28 maj, Emanuel Macron dhe Olaf Scholz kontaktuan Vladimir Putin, duke rinovuar thirrjen e tij për një armëpushim. Në të njëjtën kohë, ata i bënë thirrje presidentit rus që të ketë kontakte të drejtpërdrejta me homologun e tij ukrainas.

“Ne nuk do të poshtërojmë askënd”, i përgjigjet Zelenski Macronit

Presidenti francez, në një intervistë të botuar të shtunën, tha: “Ne nuk duhet ta poshtërojmë Rusinë, në mënyrë që në ditën e ndalimit të luftimeve të mund të bëjmë një dalje (nga kriza) me mjete diplomatike. Unë jam i bindur se roli i Francës është të jetë një fuqi ndërmjetëse”.

“Ne nuk do të poshtërojmë askënd”, u përgjigj Zelenski. “Ne do të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë”, shtoi ai. Presidenti i Ukrainës deklaroi se ishte i përgatitur për negociata me Rusinë. Megjithatë, ai e bëri të qartë se i vetmi person me të cilin mund të diskutonte përfundimin e luftës ishte Vladimir Putin.

“Çdo luftë duhet të përfundojë në tryezën e bisedimeve”, tha ai. “Kjo është e vërtetë. Unë jam ende i vendosur dhe i vendosur, dua apo jo, jam gati për negociata të drejtpërdrejta me presidentin Putin nëse jemi të gatshëm të diskutojmë seriozisht përfundimin e kësaj lufte”. Por ai tha se “thjesht nuk mund të shohë kushtet për përfundimin e luftës”.

“Çdo luftë duhet të përfundojë në tryezën e bisedimeve”, tha Zelensky, duke shtuar se pozicioni i “fitores duhet të arrihet në fushën e betejës”.

“Pavarësia, për mendimin tim, dhe për mendimin e shumicës së popullit tonë, do të thotë rimëkëmbja e të gjitha territoreve tona, rivendosja e të gjithë integritetit tonë territorial dhe sovraniteti i pacenueshëm i Ukrainës”, tha Zelensky, duke shtuar se vendi i tij kishte humbur gjithashtu shumë njerëz.

Problemi me eksportet globale të grurit është një kërcënim global

Zelensky theksoi gjithashtu se bllokada e porteve nga Rusia, e cila pengon eksportet e drithërave, “përbën një kërcënim global”. “Ka vetëm një anë të këtij kërcënimi. Kjo është Federata Ruse. Këtu nuk ka dialog. Ky është një kërcënim shumë specifik dhe i prekshëm për Azinë, Afrikën dhe disa vende në Evropë. Ne e kuptojmë se pasojat mund të jenë uria dhe migrimi që do të prekin Evropën. Prandaj, pasojat mund të jenë shumë të rënda”, paralajmëroi ai.

Dhe të gjithë e dinë me siguri se ne nuk do të lëmë anijet ruse në portet e Ukrainës, sepse ata po na sulmojnë çdo ditë, dhe të gjithë e dinë që Ukraina është e gatshme të eksportojë gjithçka (drithë) që ka. “Ne jemi gati për kushte normale civilizimi, por me kushte të sigurta”.

“Shumë i lumtur për Boris Johnson”

Presidenti ukrainas tha gjithashtu se ishte “shumë i lumtur” që kryeministri britanik Boris Johnson kishte fituar një votëbesimi të hënën, duke theksuar se ai ishte një “mik i vërtetë i Ukrainës”.

“Më vjen mirë që nuk humbëm një aleat shumë të rëndësishëm”, tha Zelensky për Financial Times. “Ky është një lajm i madh. Boris është shumë i fokusuar në mbështetjen e Ukrainës”, tha Zelensky. Johnson u takua me Zelensky në Kiev në prill.