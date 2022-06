Si mund të përfundojë Lufta e Re e Ftohtë me Rusinë?

Një Luftë e re e Ftohtë me Rusinë nuk premton aq mirë sa ajo e mëparshme. Nuk do të përfundojë fitimtar me një “moment unipolar”. Mund të mos përfundojë fare.





Përgjigja e Perëndimit të udhëhequr nga SHBA ndaj agresionit rus në Ukrainë ka qenë mbresëlënëse dhe në kundërshtim me atë që pothuajse me siguri ishin pritshmëritë e presidentit rus Vladimir Putin. Por kjo përgjigje është zgjeruar shpejt përtej konkurrencës së menjëhershme ushtarake në Ukrainë në një konflikt më të gjerë dhe më afatgjatë me Rusinë.

Një zgjerim i tillë karakterizon veçanërisht objektivin e deklaruar të SHBA-së jo vetëm për t’i dhënë fund agresionit në Ukrainë, por në përgjithësi për të “dobësuar ” Rusinë. Kjo deklaratë e objektivave me sa duket pasqyron një vendim të qëllimshëm të politikës së jashtme dhe nuk është thjesht një gafë si komenti i pashkruar i Presidentit Joe Biden se Putini nuk mund të lejohet të qëndrojë në pushtet. Deklarimi si synim i dobësimit të Rusisë ka dy probleme të mëdha. Ajo luan në propagandën e Putinit se ajo që Perëndimi po bën nuk është vetëm një përgjigje ndaj luftës në Ukrainë, por më tepër pasqyron një kërcënim më të gjerë ndaj Rusisë. Deklarata gjithashtu e bën më të vështirë arritjen e ndonjë zgjidhjeje për t’i dhënë fund luftës aktuale, duke reduktuar në mënyrë të kuptueshme besimin e Rusisë se do të kishte një shkëputje kuptimplotë nga sanksionet perëndimore dhe ostracizmi, pavarësisht se çfarë bën në Ukrainë.

Shtetet e Bashkuara në fakt po shpallin një Luftë të re të Ftohtë me Rusinë. Të theksosh këtë nuk do të thotë të ndash fajin në ndonjë mënyrë specifike midis Lindjes dhe Perëndimit. Përgjegjësia kryesore për kthesën e keqe në çështjet ndërkombëtare në vitin 2022 i takon Putinit, ashtu siç është e përshtatshme të fajësohen veprimet në fund të viteve 1940 nga Joseph Stalin dhe BRSS, duke përfshirë nënshtrimin e Evropës Lindore dhe bllokimin e Berlinit, për marrjen e fitimit. Lufta e Ftohtë në vazhdim. Por në rastin aktual, Shtetet e Bashkuara kishin një opsion tjetër, i cili ishte të përcaktonte, në terma të kufizuara me kujdes, shqetësimin e tyre si luftë brutale në Ukrainë dhe objektivin e saj si përfundimin e asaj që Rusia po bën atje.

Për të ardhmen e afërt, përfundimi i luftës në Ukrainë duhet të jetë prioritet. Edhe pa retorikë të gjerë, kjo detyrë do të jetë e vështirë. Do të jetë e vështirë të gjendet një formulë që plotëson kërkesat minimale të secilës palë të përfshirë. Dështimi për të gjetur një formulë të tillë, përveç zgjatjes së vuajtjeve të popullit ukrainas, do të rrënjoste më tej një Luftë të re të Ftohtë me Rusinë si një tipar dominues i marrëdhënieve ndërkombëtare për vitet në vijim. Kjo do të ishte e vërtetë nëse niveli aktual i të shtënave në Ukrainë vazhdon ose nëse lufta shndërrohet në një konflikt të ngrirë pa arritur asnjë mirëkuptim në lidhje me territorin që Rusia ka kapur.

Duhet të pyesim veten se sa shumë është menduar në qarqet zyrtare se ku do të drejtohej një Luftë e re e Ftohtë dhe si do të përfundonte ajo. Disa mund të kënaqen duke zhvilluar një konflikt të tillë pafundësisht, ashtu siç dukej se kishte njerëz të tillë në Luftën e Ftohtë origjinale. Ky ishte një dallim që mund të vihet midis Ronald Reagan, i cili parashikoi një fund të Luftës së Parë të Ftohtë dhe u përpoq ta afronte atë fund, dhe disa në administratën e tij që dukeshin të kënaqur të ishin luftëtarë të ftohtë përgjithmonë.

Një Luftë e re e Ftohtë me Rusinë do të ishte shumë në kundërshtim me interesat e SHBA-së dhe me sigurinë ndërkombëtare në përgjithësi. Ai do të kishte implikime negative në lidhje me buxhetet ushtarake, rrezikun e vazhdueshëm të përshkallëzimit të krizave në luftëra me armë zjarri dhe pengimin e veprimeve për problemet globale me interes të përbashkët, ndër të tjera.

Është e dobishme të kujtohen mendimet e ‘gurusë’ së përmbajtjes në fillim të Luftës së Ftohtë, George Kennan. Kennan predikoi durim në drejtimin e asaj Lufte të Ftohtë, por padyshim që pa një fund të saj. Në artikullin e tij “X ” të vitit 1947, ai përmendi një kornizë kohore prej dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Doli të ishte më shumë se dyzet, por fundi ishte një justifikim i analizës së Kennanit se komunizmi sovjetik përmbante farat e shkatërrimit të tij dhe përfundimisht do të shembet nga dobësia e brendshme.

Një këndvështrim optimist i problemeve aktuale është se Rusia e sotme, ndonjëherë e nënçmuar si një pikë karburanti me armë bërthamore, ka gjithashtu dobësi serioze të brendshme, disa prej të cilave paralelisht me dobësitë e BRSS. Por Lufta e Ftohtë origjinale pati një fund të qartë që nuk mund dhe nuk do të përsëritet me një Luftë të re të Ftohtë. Versioni origjinal përfundoi me rënien e apelit dhe ndikimit të ideologjisë marksiste-leniniste, kolapsit të shpejtë mahnitës të sundimit komunist në Evropën Lindore dhe më në fund me rënien e vetë BRSS, me atë kapitull të fundit të shkruar nga Presidenti Boris Yeltsin i Federatës Ruse.

Tani është i mbrojturi i dikurshëm i Jelcinit dhe presidenti aktual i Federatës Ruse, Vladimir Putin, ai që është problemi kryesor. Çdo zëvendësim i Putinit, edhe në skenarët më optimistë të ndryshimit të regjimit, ka të ngjarë të jetë punë e shërbimeve ruse të sigurisë dhe/ose ushtrisë dhe mund të rezultojë në një regjim jo më të mirë dhe ndoshta edhe më të keq se Putini. Stalini ishte një sundimtar brutal dhe absolut sa çdokush tjetër, por vdekja e tij në 1953 nuk i dha fund Luftës së Parë të Ftohtë.

Kennan e dalloi qartë regjimin sovjetik me të cilin ishte i shqetësuar nga “udhëheqësit individualë agresivë si Napoleoni dhe Hitleri”. Ai pa disa avantazhe dhe disavantazhe në trajtimin e secilit lloj armiku, por ai shkroi se liderët agresivë individualë ishin më të vështirë për t’iu kundërvënë sesa regjimi sovjetik për aq sa udhëheqës të tillë priren të jenë “më pak të ndjeshëm ndaj forcës së kundërt”, më pak të ngjarë të dorëzohen në diplomacia kur një forcë e tillë “ndjehet shumë e fortë” dhe më pak “racionale në logjikën dhe retorikën e pushtetit”. Për aq sa kjo analizë është e vlefshme dhe e zbatueshme për një Putin agresiv, ajo ul bazën e optimizmit rreth asaj se çfarë do të bëjë aplikimi i forcës së kundërt në Ukrainë ose për politikat e Putinit atje ose për sundimin e tij në përgjithësi.

Një tjetër ndryshim nga Lufta e Ftohtë e mëparshme, që paralajmëron në mënyrë të pafavorshme për perspektivat perëndimore për të “fituar” një të re, ka të bëjë me fuqinë që të paktën deri këtë vit ishte përmendur më shpesh si armiku kryesor në një Luftë të Ftohtë të re: Kinën. Gjatë pjesës më të madhe të Luftës së Ftohtë SHBA-Bashkimi Sovjetik, Kina ishte lidhja e varfër komuniste, marrëdhënia e së cilës me BRSS u bë mjaft e keqe për të shkaktuar një luftë kufitare midis të dyve. Tani Kina është një superfuqi ekonomike – dhe gjithnjë e më shumë ushtarake – që po i jep thellësi strategjike Rusisë së Putinit.

Kennan identifikoi një tjetër përbërës kritik që Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi do të mbizotëronin në Luftën e tij të Ftohtë, që ishte se sa mirë Shtetet e Bashkuara i trajtuan punët e veta të brendshme. Kjo ishte një pyetje, shkruante Kennan, për “shkallën në të cilën Shtetet e Bashkuara mund të krijojnë midis popujve të botës përgjithësisht përshtypjen e një vendi që e di se çfarë dëshiron, i cili po përballet me sukses me problemet e jetës së tij të brendshme dhe me përgjegjësitë e një fuqie botërore dhe që ka një vitalitet shpirtëror të aftë për të mbajtur të vetin midis rrymave kryesore ideologjike të kohës”. Çdo “ekspozitë e pavendosmërisë, përçarjes dhe shpërbërjes së brendshme brenda këtij vendi” do të ishte një nxitje për kundërshtarin komunist.

Kennan po shkruante në një epokë bashkëpunimi jashtëzakonisht efektiv dypartiak në politikën e jashtme të SHBA-së, e cila kishte nënvizuar fitoren në Luftën e Dytë Botërore dhe krijimin e Kombeve të Bashkuara dhe po vazhdonte në vitet e para të Luftës së Ftohtë origjinale. Zëri i shquar i politikës së jashtme në Partinë Republikane, Senatori Arthur Vandenberg, punoi në bashkëpunim të ngushtë me administratën Truman për të bërë të mundur ndihmën për të luftuar kryengritjet komuniste në Greqi dhe Turqi, krijimin e Planit Marshall dhe krijimin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut. Kennan kishte arsye të mira për të qenë optimist në atë kohë për aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të treguar cilësitë që ai i konsideronte thelbësore për të fituar garën globale me BRSS.

Kontrasti me sot vështirë se mund të ishte më i madh. Partizania në Shtetet e Bashkuara ka anashkaluar aspektet kryesore të politikës së jashtme po aq sa ka anashkaluar shumë të tjera. Vetë demokracia amerikane është në prag të dështimit. Shtetet e Bashkuara kanë kaluar katër vjet sikofanti presidenciale ndaj Putinit, në të cilat nuk ishte përtej detyrës në Shtëpinë e Bardhë të ndalonte ndihmën ushtarake për Ukrainën në një përpjekje për të gërmuar papastërti mbi një kundërshtar politik të brendshëm.

Një Luftë e re e Ftohtë me Rusinë nuk premton aq mirë sa ajo e mëparshme. Nuk do të përfundojë fitimtar me një ” moment unipolar “. Mund të mos përfundojë fare.

