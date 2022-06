20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Rrëfen nëna. Policia në aksion për të fejuarën e kolegut. “Joridën e rrëmbyen pas një jave kërcënimi”

8 Qershor 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare”

Rrëfen nëna

Policia në aksion për të fejuarën e kolegut

“Joridën e rrëmbyen pas një jave kërcënimi”

Intervistë/Mimoza Jaupllari tregon vuajtjet e një jave në kërkim të së bijës: Apeli për rrëmbyesit

Nëna: Dita e fundit e Joridës

E ëma e 22 vjeçarës: E kërcënuan në telefon

Nëna e studentes 22-vjeçare të rrëmbyer prej 9 ditësh, Mimoza Jaupllari, ashtu e stresuar, e “bërë gjysmë njeriu” nga pritja e stërgjatë përpara Drejtorisë së Policisë së kryeqytetit, është në pritje të një lajmi të gëzuar për fatin e Joridës.

Kur e keni takuar për herë të fundit vajzën tuaj?

Kam ardhur në Tiranë më datë 31 maj ditën e premte në mëngjes për disa punë të miat. E kam marrë në telefon në mëngjes dhe kemi lënë një takim përpara selisë së Partisë Demokratike. Jemi takuar dhe ajo ka ngulur këmbë që të pimë kafe. Por unë nuk kam pranuar për momentin duke i thënë se duhej të mbaroja disa punë te Qendra për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara tek “21 Dhjetori”. Aty i kam blerë një fund dhe pastaj doja t’i jepja një sasi lekësh. Nuk i pranoi duke më thënë se i kishte dhënë i fejuari Altini”.

Po më pas?

Më tha se do të shkonim të Qendra ku kisha punë me makinën e xhaxhait të një shoqeje të saj. Shkoi dhe e thirri. Hipëm të dyja prapa një “Benzi” ngjyrë blu me targa Tepelene me sa më kujtohet. Ai që u prezantua si xhaxhai i shoqes së Jorit, ishte një burrë rreth moshës 40-45 vjeç, i veshur sportiv me xhinse dhe bluzë. Më tha që ishte në dispozicion të vajzës për hir të shoqes së saj.

A e pitë kafen me Joridën dhe çfarë biseduat?

Po, pasi mbarova punët e mia, jemi ulur te një lokal pranë qendrës ku unë kisha punë përballë “TV Shijak”. Biseduam për problemet e saj dhe tonat familjare…”

Ishte e shqetësuar apo e frikësuar?

Jori ka pasur kohë që ka qenë e stresuar. Kohët e fundit ishte mbyllur shumë në vetvete dhe as mua nuk më hapej. Në aparencë dukej e qetë, por, gjithsesi më tha se prej një jave e kërcënonin në celular… “Prandaj më merr dhe më çon në shkollë Altini”.

Nuk ju tregoi më shumë?

Jo, ju thashë që ishte bërë e mbyllur dhe për këtë fajësoj vetveten që nuk i dhashë asnjëherë të drejtë për problemet e saj të kohëve të fundit(qan).

Si e mësuat lajmin se ajo ishte zhdukur?

Jam ndarë me të rreth orës 13.30 minuta. Unë u nisa për në Çorovodë kurse ajo më tha se do të kthehej në shtëpinë ku banonte që prej 1 viti së bashku me të fejuarin dhe prindërit e tij. Në orën 18.00, më merr Samiu(bashkëshorti) në telefon dhe më pyet, “ku u ndave me Jorin?” I tregoj dhe ai më pas më thotë se ajo nuk ka shkuar në shtëpi. Të alarmuar nisemi urgjentisht me taksi drejt Tiranës”.

Përse u alarmuat kaq shumë vetëm për 4 orë vonesë?

Kishim jo vetëm një parandjenjë të keqe, por edhe sepse Altini ishte shumë i shqetësuar. Kur mbërritëm në Tiranë ai i tha burrit tim se, Jorida i kishte dërguar një mesazh atë pasdite ku i thoshte “Ma bëri ajo shoqja. Këta po më torturojnë dhe duan të më çojnë në Belgjikë”.

Kur denoncuat?

Donim të denonconim që natën e parë por… e shtymë për të nesërmen në mëngjes. Dhe e bëmë në Komisariatin nr.3 ditën e shtunë më 1 qershor.

Mos ndoshta nuk është e rrëmbyer dhe është larguar me dëshirën e saj?

Jo, në asnjë mënyrë. Ajo nuk ka ikur vetë. E njoh mivë vajzën. Tashmë e di edhe policia që i kanë bërë kurth dhe më pas e kanë rrëmbyer dhe e mbajnë peng. Ajo ishte e rregullt dhe kishte 3 vjet e fejuar.