“Ballkani i Hapur” në Ohër, Vuçiçi falënderon Kryeministrin Rama: Ka treguar fuqi të madhe lideri

Ka nisur konferenca e përbashkët mes liderëve të Ballkanit në Ohër. Gjatë takimit të sotëm janë nënshkruar disa marrëveshje në kuadër të nismës. (LEXONI MARRËVESHJET E NËNSHKRUARA KËTU)





Në fjalën e tij, presidenti serb Aleksandër Vuçiç pati një falënderim të veçantë për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Sipas tij, Rama ka treguar fuqi të madhe lideri, pasi nisma për “Ballkanin e Hapur” ka pasur gjatrë rrugëtimit të saj presione të shumta.

“Duhet të vazhdojmë të bisedojmë të thjeshtëzojmë procedurat e kufijve. Çdo herë ja i pakënaqur me veten time dhe rezultate që arrijmë. Megjitahtë kemi arritur shumë. Nuk kemi çështje bilaterale të hapura mes tre vendeve tona. Këto janë çështje të mëdha. Sot në Ohër dëshiroj tu them që ne nga Serbia asgjë nuk kërkojmë, as nga Maqedonia, vetëm dëshirojmë të kemi marrëdhënie vëllazërore.

Një falënderim të madh për zotin Rama. edhe kur kemi qenë në presion nga anë të ndryshme. Edi Rama ka treguar fuqi të madhe të liderit. Ka treguar vendosmëri. Si kryetar i Serbisë i kam borxh të madh. Besojmë që të gjithë këtë që kemi nënshkruar sot do të kontribuojmë shumë. Jam shumë krenar”, tha Vuçiç.