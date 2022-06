Ballkani i Hapur/ Vuçiç fton përfaqësues të Prishtinës në jug të Serbisë

Në Prishtinë, Ballkanin e Hapur e shohin si një rrezik të hegjemonisë serbe me sponsorizim nga Rusia, por pavarësisht kësaj presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç ftoi “përfaqësues” të Prishtinës të bëhen pjesë e këtij samiti në takimin e ardhshëm.





Sipas Vuçiç, nëse “do na hapen negociatat apo jo, varet nga disa të tjerë”.

“E do prisni a do dalë dielli atë ditë apo jo ndonjëherë varet nga ne, ndonjëherë jo nga ne. Ajo që varet nga ne është si do jetojmë me fqinjët tanë, a do bisedojmë, a do ndihmojmë fqinjët e a do na ndihmojnë fqinjët ne”, theksoi Vuçiç.

Aleksandër Vuçiç: Me rëndësi të them që formojmë grupe punuese menjëherë apo në takimin e ardhëm që takimin propozoj të jetë në Serbinë Jugore para samitit të madh që e kemi, në fund të verës në Beograd, që të dakordohemi për grupet punuese si të tejkalojmë pengesat, të ndihmojmnë njeri tjetrin të mbijetojmë dimrit se ky është interesi kryesor për qytetarët e tre vendeve tona dhe të vendeve të rajonit janë të mirëseardhur e nëse duan të marrin pjesë dhe përfaqësuesit e Bosnje Hercegovinës dhe Prishtinës, Malit të Zi e me radhë. Me rëndësi të përshpejtomë projektet tona të përbashkëta