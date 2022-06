DETAJE/ Atentati në Nikël, Maringlen Hakën e qëlluan me pistoletë në fytyrë!

Detaje të reja kanë dalë në dritë në lidhje me atentatin ndaj Maringlen Hakës në Fushë Krujë ditën e sotme.





Gazeta Shqiptare mëson se ka dyshime që shënjestra është qëlluar me armë në fytyrë, në pjesën e nofullës, në rrethana ende të paqarta.

Sakaq, ngjarja ka ndodhur në hyrje të Niklës, dhe aktualisht ndodhet në Spitalin e Trumës, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

Gjithashtu, burimet bëjnë me dije se i plagosuri ka qenë duke lëvizur me makinë dhe dyshohet se është qëlluar me pistoletë në nofull.

Agresori dyshohet se është një person ende i paidentifikuar, i cili kishte qenë duke lëvizur në këmbë në kohën e ngjarjes.

Krujë/Informacion paraprak

Në Nikël, Krujë, në rrethana ende të paqarta, është plagosur me armë zjarri shtetasi M. H., i cili është transportuar për në Spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore dhe për momentin ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe po vijon krehja e zonës, me qëllim kapjen e autorit.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorise së Rrethit Gjyqësor Krujë, po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin e kapjen e autorit.