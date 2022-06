Edith Harxhi: Nisma ‘Ballkani i Hapur’ e dështuar, Rama kërkon ndihmë për grurin në Serbi si Enver Hoxha tek Hrushovi

Ish-zëvendësministrja e Jashtme Edith Harxhi ka folur në emisionin Open në News 24 për nismën Ballkani i Hapur. Ajo u shpreh se pavarësisht se mund të ketë nisur si një nismë ekonomike, është e qartë që ajo ka një karakter politik.





Harxhi ironizoi deklaratën e kryeministri Edi Rama për ndihmën e Serbisë për furnizimin me grurë duke e paralelizuar atë me Enver Hoxhën. Një tjetër pikë ku u ndal Harxhi ishte edhe çështja e Kosovës dhe qëndrimi i saj në raport me nismën rajonale.

“E para nuk ka asnjë nismë që është e pastër vetë ekonomikisht, të gjitha kanë një lidhje me politikën. Mund të nisin si ekonomike por kur janë pastaj 2 palëshe janë edhe politike. E dëgjova zotin Pëllumbi për rritjen e shkëmbimeve, nuk di të ketë ndodhur. Shoh një problem me produktet shqiptare që për shkak të shkëmbimeve me Serbinë dhe tarifave zero po hidhet në qarkullim. Kjo po ndodh me qumështin pasi qumështi subvencionohet më shumë atje dhe depërton tregun tonë. Kishim tregun e përbashkët rajonal dhe CEFTË-n.

Kemi shumë marrëveshje me Kosovën por kemi probleme në dogana dhe kriza me produkte të ndryshme pasi nuk kemi krijuar një treg të përbashkët me Kosovën. Nuk mund të funksionojë dhe është i dështuar edhe në aspektin ekonomik. Një nga deklaratat e Ramës ishte se si Serbia po na ndihmon për grurin. Si Hrushovi dikur në kohën e Enver Hoxhës.

E dyta ka të bëjë me se si mund të vijë Kosova në një tryezë kur Kryeministri jonë flet për krimet serbe në ish jugosllavi, në një mënyrë nuk do doja të përdorja fjalën tallje por alegoria që përdori është e paudhë dhe e pamatur. Është e pamundur që kryeministri Kurti të ulet në këtë tryezë.

Pse nuk ulet Kurti? Për një arsye kryesore. E ka thënë që kur të njihen nga Serbia dhe të kërkohet falje do të ndodhë. Por kur mohohen marrëveshjet dhe krimet, kur nuk janë të barabartë, Kosova nuk mund të ulet në tryezë me agresorin, sepse është ende agresor”, është shprehur ajo.