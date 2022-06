“Fikni makinat kudo që jeni”/ Nesër fillojnë protestat për rritjen e çmimeve të karburantit

Ditën e sotme nafta ka arritur një çmim rekord duke u shitur për 258 lekë/litër nga 248 që ishte më parë.





Ndryshimi i çmimeve u reflektua me vendim të Bordit të Transparencës ku benzina pësoi ulje me një lekë ndërsa gazi me një lekë.

Por rritja e çmimit të naftës ka sjellë një reagim të madh në rrjetet sociale ndërkohë që shumë qytetarë kanë paralajmëruar protesta në rast se kjo situatë nuk ndryshon.

Ditën e nesërme në orën 12:00 përmes një thirrje të shpërndarë nga faqje të ndryshme është bërë thirrje që të gjithë shoferët të fikin automjetet në shenjë proteste.

“Protestë, nesër në orën 12 fikni makinat kudo të jeni. Bashkohuni”, thuhet në njoftim.