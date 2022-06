Nafta, mbi 120 dollarë për fuçi – Skenarë makthi për rritje të reja në verë

Me 120 dollarë për fuçi, një çmim që pamë momentalisht, në kohë krize të mëdha, duket se po “pushton” naftën në të dy anët e Atlantikut, ndërkohë që parashikimet e ekspertëve flasin tashmë edhe për 140 – 150 dollarë në afat të shkurtër. Çfarë do të thotë kjo për çmimet e karburantit? Goldman Sachs vlerësohet në 140 dollarë për fuçi midis korrikut dhe shtatorit, ashtu si edhe Moody’s, i cili flet për çmime shumë të larta të energjisë në të ardhmen e parashikueshme.





Në orën 20.30, nafta Brent tregtohej me 124 dollarë për fuçi, me rritje 2.43%, ndërsa në bursën amerikane, WTI u rrit me 2.43%, me 122.68 për fuçi. Brent i Detit të Veriut, i përdorur kryesisht në tregun evropian, u rrit me më shumë se 68% nga viti në vit në pak më shumë se 140 dollarë për fuçi në ditët e para të marsit.

Vëllime të ulëta tregtimi u regjistruan në tregun evropian të gazit, me MWh në 79.4 euro, pak më i lartë se çmimi i 23 shkurtit, një ditë para fillimit të pushtimit të Putinit në Ukrainë.

Në të njëjtën kohë, Rusia po rrit përpjekjet e saj për të rishpërndarë eksportet e energjisë. Sipas Reuters, Moska ka rritur me 20% dërgesën e cisternave të naftës nga porti i Kosmino, në lindje të vendit (në verilindje të Koresë së Veriut, përballë Japonisë) për të “shërbyer” kërkesën nga vende si Kina dhe India e cila vazhdon të rrisë porositë për naftën ruse.

Megjithëse të dy vendet dihet se blejnë naftën ruse me një zbritje të konsiderueshme, Ministria e Naftës dhe Gazit e Indisë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se Rusia ka një përqindje të vogël të përzierjes energjetike të vendit: “Ne nuk po dërgojmë njerëz për të blerë naftë ruse. Ne jemi duke i dërguar për të blerë naftë, naftë të mirë”, tha Ministri i Jashtëm i vendit, duke shtuar se një ndërprerje e menjëhershme e furnizimit me një naftë të tillë mund të shkaktojë një rritje të re të çmimeve dhe të “godisë” konsumatorët.

Sipas Reuters, Kosmin tani merr 70,000 fuçi naftë në ditë për eksport, ndërsa Rusia do të transportojë 80,000 fuçi shtesë në ditë nga Siberia me tren.

Në të njëjtën kohë, të gjitha mediat ndërkombëtare raportojnë rastin e “gjigantit” të naftës Exxon Mobil, i cili kapërceu problemet “ekzistente” të viteve të fundit gjatë tremujorit të luftës, pasi diskutimi për energjinë “e gjelbër” minoi perspektivat e saj, me rritje të peshës me 70% për shkak të çmimeve shumë të larta në tregun e naftës.

