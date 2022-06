“Përplasim aviona” Kush është Kleviol Ahmeti, reperi që kërkoi sherrin me Noizy-n për famë

Kleviol Ahmeti është sot nga më të klikuarit në rrjetet sociale. Videot e tij në Tik Tok dhe Instagram janë virale, ndërsa lajmi për shpërthimin e lokalit të Noizy-t kap kudo titujt kryesore. Nuk është rastësi. Prej muajsh, reperi që mban mbi supe më shumë vepra penale se sa këngë, kishte kërkuar të ishte në qendër të vëmëndjes përmes kërcënimeve, sharjeve dhe paralajmërimeve për Noizy-n dhe grupin e tij.





Qëllimi; fama. Mënyra për ta arritur atë; konflikti.

E shkuara e Kleviol Ahmetit tregon se ai nuk i trembet konfliktit, përkundrazi e kërkon atë. “Nuk është djalë i keq, por është i paparashikueshëm” shprehet një nga ish-miqtë e tij më të mirë, Stresi, që u distancua nga një sherr që nuk do të përfundonte mirë.

Prej muajsh Rigels Rajku, Noizy, një këngëtar që tashmë ka një karrierë solide në rep e shmangu Cllevio-n. Injoroi mesazhet, kërcënimet dhe ofendimet publike, duke thënë se nuk merrej me njerëz pa mend në kokë. Injoroi edhe faktin që Kleviol Ahmeti iu afrua në rrugë gjatë natës babait të tij, Bashkim Rajkut duke i folur dhe duke e filmuar, shkruan Gazeta Shqiptare.

Sërish Noizy nuk reagoi. Mes reperave ka pasur njohje të përbashkëta, miq dhe shokë që i kërkonin të evitonin përplasjen. Si njëri, ashtu edhe tjetri vijnë nga rruga.

Noizy me një histori konfliktesh me reperat e tjerë. Nuk kanë munguar ndeshjet me grushta të organizuara në Britaninë e Madhe. Në Tiranë sherret me grupin e Stresit, ndërsa në Prishtinë përplasjet me armë dhe plagosjet. Bashkë me këngët, histori të tilla e kanë shndërruar në një nga emrat më të klikuar të showbizz.

Kleviol Ahmeti nuk është më pak. Kulmin e “lavdisë” e ka me përfshirjen në trafikun e drogës me aviona nga Italia në Divjakë, në rastin e Riformatos, kur u dënua me 6 vite burg. “Përplasim aviona” është një nga shprehjet e tij më të famshme në rrjetet sociale, ku ka folur për përplasjet mes bandave në Bronx, të SHBA.

Në videot live ka folur edhe për grabitje, problemet me policinë dhe telashet brenda burgut, duke përmendur disa nga emrat më të njohur të krimit në vend, si miq të tij, shkruan Gazeta Shqiptare.

Sherri me Noizy-n duket si një histori kalimtare për Kleviol Ahmetin. Më shumë se probleme, i sjell famë, klikime dhe adrenalinë. Telash për të është rikthimi në burg. Të hënën kur shkoi në lokalin e Noizy-t, ai duhej të qëndronte në banesën e tij, sepse ishte në arrest shtëpie.

Indiferenca e Noizy-t e zgjati deri të hënën, ditën kur Kleviol Ahmeti i shoqëruar nga një varg makinash me xhama të zinj i shkoi në hyrjen e lokalit të tij në Durrës. Gjithçka ishte live në rrjetet sociale. Noizy ishte në pritje dhe e ka qëlluar i pari. Më pas sherri degradoi në grushta dhe shqelma nga të gjitha anët, shkruan Gazeta Shqiptare

Klevio është në burg. I famshëm dhe me qindra mijëra klikime në rrjetet sociale. Por miqtë e tij nuk e kanë kaluar lehtë faktin që Noizy e shpërndau videon e sherrit, kur reperi goditet nga 5 veta njëherësh me shqelma dhe grushta. Prandaj sot lokali i tij është shkatërruar plotësisht, shkruan Gazeta Shqiptare.

“CV”-ja e plotë sipas Wikipedia

Cllevio (Kleviol Ahmeti)

Lindur ne Lushnje,i njohur ndryshe edhe si Hudra AKA Problemi, pjestar i grupit TBA (The Bloody Alboz)

Cllevio ka jetuar 11 vite ne Neë York,atje u njoh me Unikkatilin qe me pas publikuan edhe bashkpunimin e tyre ne vitin 2006 Janar.Gango i Shqiperise

Ne vitin 2014 arrestohet per Trafikim Droge drejt Italise me Avion.

Avioni i Divjakes ishte çeshtja ku Cllevio ishte i perfshire bashke me vellain e tij dhe pilotin e “famshem” Giorgo Riformato ne ate dosje,u denua nga gjykata e krimeve te renda me burg ne vitin 2014.

Ai ka kryer denimin e tij prej 6 vitesh me burg.Doli nga burgu ne vitin 2020 dhe vazhdon me projektet muzikore.

Nje nder rap Artistet me i degjuar i momentit ne Shqiperi,kenget e tij flasin realitetin e jetes se tij ate qe jeton dhe ate qe ka jetuar.

Arrestohet serish me date 19 Mars 2021 ne Shqiperi.

Lirohet nga Burgu me 19 Prill 2022 mbas kryerjes se denimit prej 13 muajsh. Momentalisht eshte nje nder rreperat me te preferuar ne shqiperi.Po ashtu ai vazhdon te thyeje rekorde ne rrjetin social instagram.

Disa nga kenget e tij jane

Cllevio – Nuk na Ndal

Cllevio ft Unikkatil – Jaran

°Prezenca Attentati

°Ca di ti per burgun

°Buzqeshje cinike

°Psaiko 44

°Reputacioni 44

°44 Triliona,

°44 Sakrifica

°Brooklyn 44

Gesstapo