Plumb pistolete në fytyrë! Kush është Mariglen Haka, anëtari i bandës së Niklës që u shpëtoi 100 plumbave në 2019-ën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas mesditës së kësaj të mërkure në Fushë Krujë, ku Mariglen Haka u qëllua me armë zjarri, të dyshuar tip pistoletë në një përpjekje për ta ekzekutuar.





Për fatin e tij të mirë, Haka, i njohur si anëtar i bandës së Niklës nuk ka humbur jetën, pavarësisht se plumbi e ka kapur në fytyrëm në pjesën e nofullës, në bazë të informacioneve të mbërritura në redaksinë e Gazetës Shqiptare.

Dinamika e ngjarjes

Gjithashtu, mësohet se se ka dyshime që shënjestra ishte qëlluar me armë në fytyrë, në pjesën e nofullës, në rrethana ende të paqarta.

Sakaq, ngjarja ka ndodhur në hyrje të Niklës, dhe aktualisht ndodhet në Spitalin e Trumës, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

Gjithashtu, burimet bëjnë me dije se i plagosuri ka qenë duke lëvizur me makinë dhe dyshohet se ishte qëlluar me pistoletë në nofull.

Agresori dyshohet se ishte një person ende i paidentifikuar, i cili kishte qenë duke lëvizur në këmbë në kohën e ngjarjes.

Çfarë tha Policia e Shtetit për ngjarjen

Krujë/Informacion paraprak Në Nikël, Krujë, në rrethana ende të paqarta, ishte plagosur me armë zjarri shtetasi M. H., i cili ishte transportuar për në Spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore dhe për momentin ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe po vijon krehja e zonës, me qëllim kapjen e autorit. Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorise së Rrethit Gjyqësor Krujë, po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin e kapjen e autorit.

Kush është Mariglen (Marklen) Haka

I njohur ndryshe dhe si Marklen Haka i lindur me 04.04.1991, Mariglen Haka është një personazh i njohur për policinë.

Mariglen Haka ka përfunduar për herë të parë në pranga kur ishte 20 vjeç, i dyshuar për një vepër të rëndë penale, atë të vrasjes.

Si një prej të “fortëve” të Fushë – Krujës, Haka u arrestua në Shtator vitin 2018 së bashku me disa persona të tjerë gjatë një aksioni të RENEA-s në Nikël të Fushë-Krujës.

Ata u vunë në pranga për posedim pa leje të armëve dhe municioneve luftarake dhe shitjes së lëndëve narkotike.

Bashkë me të u arrestua edhe Valter Bami, vëllai i Durim Bamit, pikërisht personi që kishte transportouar në Spitalin e Traumës hallën dhe nipin që ranë pre e atentatit të armatosur.

Mariglen Haka i shpëtoi atentatit në vitin 2019

Një person u vra dhe një tjetër mbeti i plagosur si pasojë e një atentati në Fushë-Krujë rreth orës 23:00 më 22 shtator 2019. Viktima ishte Shpresa Basha 50 vjeçe në kohën e vrasjes, ndërsa i plagosuri Mariglen (Marklen) Haka, halla dhe nipi.

Ndaj të riut u qëllua me 100 plumba, ndërsa Haka kishte vetëm dy muaj që ishte liruar nga burgu.

Fillimisht u dërguan të dy në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në kryeqytet. Por, Shpresa Basha ndërroi jetë në sallën e operacionit pak pas mesnate.

Personi që i ka shoqëruar në Spitalin e Traumës hallën dhe nipin e qëlluar me armë, ishte vëllai i Durim Bamit.

Burimet hetimore thanë në atë kohë se atentati ka ndodhur në shtëpinë e Hakës, aty ku gjendej dhe halla e tij. Aurorët hapën zjarr në drejtim të të riut, dhe plumbat prekën edhe 50-vjeçaren.

Si ndodhi atentati në vitin 2019

Në vendngjarje u sekuestruan shumë gëzhoja të qëlluara nga katër armë të ndryshme automatike. Për pasojë mbeti e vdekur Shpresa Basha dhe u plagos nipi i saj, Marklen Haka. Atentatorët kishim mundur të hynin në thellësi të fshatit Zezë të Fushë-Krujës, aty ku jetonin anëtarët e familjes Haka në fshehtësi të plotë dhe të padiktuar nga askush.

E gjitha rruga për të mbërritur tek 3 vilat e fisit Haka ishte e monitoruar 24 orë me kamera sigurie. Viktima 50-vjeçe dyshohej se, u qëllua aksidentalisht. Shpresa Basha ka hapur derën e jashtme të shtëpisë, në momentin kur u qëllua me armë zjarri. 28-vjeçari Haka ishte në oborr kur filluan të shtënat. Edhe mënyra se si u larguan autorët ka krijuar dyshime tek hetuesit e krimeve kundër jetës në Policinë e Shtetit.

Personat e përfshirë në krim e njihnin shumë mirë terrenin, pasi nuk janë larguar nga rruga kryesore automobilistike që lidh Niklën me Krujën. Ata kanë ndjekur rrugët dytësore të fshatit Zezë, duke humbur edhe gjurmët.

Ndryshe siç ndodh zakonisht në atentate të tilla mafioze, autorët nuk e kanë shkrumbuar automjetin dhe armët e krimit dhe kjo gjë sipas ekspertëve të policisë dyshohet se ka ndodhur për të mos tërhequr vëmendjen e banorëve të zonës.

Marklen Haka ka qenë i arrestuar më herët për një vrasje të ndodhur në qershor të viti 2011 në zonën e ish-Bllokut në Tiranë, por që u lirua për mungesë provash. Ngjarjet kriminale të njëpasnjëshme lidhen me ekzekutimin në vitin 2004 të vëllait të Marklen Hakës, që shkaktuan një kalvar të gjatë vrasjesh e plagosje në zonën e Fushë-Krujës.