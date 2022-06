Renditja/ Këto janë qytetet më të shtrenjta në botë për vitin 2022!

Kompania globale e lëvizshmërisë ECA International ka publikuar listën e saj vjetore të qyteteve më të shtrenjta në botë për të jetuar dhe sërish Hong Kongu është në krye të listës.





Kompania llogarit listën bazuar në disa faktorë, duke përfshirë çmimin mesatar të produkteve shtëpiake si qumështi dhe vaji i gatimit, qiraja, shërbimet komunale, transiti publik dhe fuqia e monedhës vendase.

Ky është viti i tretë me radhë që Hong Kongu pretendon nderin e dyshimtë të të qenit qyteti më i shtrenjtë në botë në indeksin ECA. Indeksi fokusohet veçanërisht te punëtorët e huaj dhe të huajt në renditjen e tyre. Çmimin e merr Azia.

Është e sigurt që Azia të quhet kontinenti më i shtrenjtë, me pesë qytete – Hong Kong, Tokio, Shangai, Guangzhou dhe Seul – që zbarkojnë në top 10.

Disa rregullatorë përfshijnë Lindjen e Mesme në Azi. Në atë rast, Tel Avivi, i cili është në vendin e gjashtë, gjithashtu llogaritet në totalin e Azisë dhe do t’i jepte asaj gjashtë nga 10 vende.

Azia pretendon gjithashtu nderin e të qenit shtëpia e qytetit me rritje më të shpejtë në listën e përgjithshme. Ky do të ishte Colombo, metropoli kryesor i Sri Lankës, i cili kërceu me 23 vende nga 162 në 149.

Lee Quane, drejtori rajonal i ECA-s për Azinë, shpjegoi arsyetimin për praninë në rritje të Kinës kontinentale në indeks.

“Shumica e qyteteve kontinentale kineze në renditjen tonë kanë norma më të larta inflacioni nga sa jemi mësuar të shohim, por ato janë ende zakonisht më të ulëta se kudo në Azi,” tha Quane në një deklaratë. “Prandaj, arsyeja kryesore për ngritjen e tyre në renditje ka qenë fuqia e vazhdueshme e juanit kinez ndaj monedhave të tjera kryesore.”

Pra, cilat qytete janë renditur më poshtë se në vitet e mëparshme?

Parisi, i cili ka kryesuar listën e ECA në të kaluarën, doli nga 30 vendet e para. Madridi, Roma dhe Brukseli ranë gjithashtu.

“Pothuajse çdo qytet i madh i Eurozonës pa një rënie në renditje këtë vit pasi euro performoi më keq në 12 muajt e fundit sesa dollari amerikan dhe paundi britanik,” shpjegon Quane.

Faktorët e jashtëm si politika dhe konfliktet ndërkombëtare mund të luajnë gjithashtu një rol. Pushtimi rus i Ukrainës dhe sanksionet shoqëruese të vendosura nga shumë vende nënkuptonin që Moska u rendit në vendin e 62-të dhe Shën Petersburgu zbarkoi në vendin e 147-të.

Qyteti më i shtrenjtë në Evropë është Gjeneva e Zvicrës, e cila ishte në vendin e tretë pas Hong Kongut dhe Nju Jorkut. Zvicra përdor frangun zviceran në vend të euros. Pandemia e koronavirusit, natyrisht, ka luajtur një rol në zinxhirët e furnizimit global dhe faktorë të tjerë ekonomikë.

Renditjet e tjera

ECA International nuk është e vetmja kompani që rendit qytetet e botës bazuar në ekonomi. Njësia e Inteligjencës Economist (EIU) me qendër në Londër publikon indeksin e saj të kostos botërore të jetesës çdo dhjetor. Në vitin 2021, Tel Avivi mori çmimin për vendin më të kushtueshëm për të jetuar, me Parisin dhe Singaporin që barazojnë në vendin e dytë.

Hong Kongu ishte në vendin e pestë, pas Cyrihut. Në vitin 2020, Hong Kongu, Cyrihu dhe Parisi ndanë të gjithë përcaktimin e numrit një. Të dyja listat përdorin çmimet e artikujve të përditshëm si sendet ushqimore dhe karburantet për të përcaktuar renditjen e tyre. Megjithatë, EIU i lidh shifrat e tij me dollarin amerikan, kështu që ekonomitë që bëjnë të njëjtën gjë – si Hong Kongu, për shembull – kanë më shumë gjasa të renditen më lart.

Sido që të jetë, pavarësisht renditjes së qyteteve në indekse të ndryshme, është e qartë se qytetet aziatike, evropiane dhe të Amerikës së Veriut janë shumë më të shtrenjta për të jetuar sesa homologët e tyre në Afrikë dhe Amerikën e Jugut.

Qytetet më të shtrenjta në botë:

Hong Kongu

Nju Jork

Gjenevë

Londër

Tokio

Tel Aviv

Cyrih

Shanghai

Guangzhou

Seul

Përkthyer dhe përshtarur nga CNN/ E.H-Gazeta Shqiptare