Samiti në Ohër/ Escobar: Përkrahim të gjitha iniciativat ekonomike. ‘Ballkanit të hapur’ t’i bashkohen edhe shtetet e tjera!

I dërguari i Posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, në fjalën e tij online gjatë konferencës së sotme e Ballkanit të Hapur që po mbahet në Ohër të Maqedonisë së Veriut, u shpreh se ‘Open Balkan’ është një nisëm shumë e mirë, madje e cilësoi të shkëlqyer, por bëri thirrje që kësaj nisme t’i bashkohen edhe shtetet e tjera jopjesëmarrëse.

Escobar vijoi më tej duke thënë se SHBA përkrahin të gjitha nismat dhe iniciativat ekonomike, ndërsa e cilësoi ‘Ballkanin e Hapur’ si një projekt ekonomik dhe jo politik, dhe si i tillë tha më tej Escobar, duhet të vazhdojë të mbetet.

“Ballkani i Hapur është një iniciativë e shkëlqyer, por duhet të marrin pjesë të gjitha shtetet. SHBA përkrahin të gjitha iniciativat ekonomike. Ky nuk është një projekt politik, por është një projekt ekonomik dhe i tillë duhet të vazhdojë të mbetet si projekt. Ne kishim një dialog të suksesshëm dhe do të bëjmë çdo gjë për stabilizimin e rajonit dhe të krijojmë mundësi të reja për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. SHBA nuk e sheh BP nga një pikë e problemeve që kanë ndodhur shekullin e kaluar por nga pritshmëritë e shekullit që jemi. Ballkani Perëndimor ka mundësi të mëdha, me të gjitha pasuritë dhe resurset e mahnitshme. Në do t’ju ndihmojmë që ju ta ndërtoni të Ardhmen. Rajoni ka potencial që të jetë qendër e energjisë, që do të ndihmojë të luftojmë ndryshimet klimatike. Ka kapacitet të jetë qendër e gazit natyror. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës që ka rritjen më të madhe. Ne do t’i lehtësojmë punët. SHBA-të e përkrahin këtë nismë të ‘Ballkanit të Hapur’. Ne i përkrahim të gjitha incentivat ekonomike që afrojnë vendet dhe promovojnë paqe dhe zhvillim. Secila iniciativë për një integrim ekonomik duhet të përfshijë të 6 shtetet”, u shpreh ndër të tjera në fjalën e tij Gabriel Escobar.