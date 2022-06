“S’duhet të kemi frikë të flasim”/ Rama: Lufta në Ukrainë e bën të domosdoshme nismën e ‘Ballkanit të Hapur’!

Kryeministri Edi Rama e nisi fjalën e tij në Ballkanin e Hapur me mesazhin për të mos patur frikë për të folur hapur.

Në prani edhe të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SHBA, Rama u shpreh se nuk duhet të kemi frikë të flasim, ashtu siç ndodh në Bruksel.

“Ndërkohë që Presidenti i Serbisë e hoqi fjalimin e përgatitur, unë po shkruaja disa shënime jashtë fjalimit të përgatitur. Sepse besoj që ky është një rast për të folur për Ballkanin e Hapur si në Ballkanin e Hapur. Ne nuk mund të vijmë në një takim të Ballkanit të Hapur dhe të flasim siç jemi mësuar kur shkojmë në Bruksel. Ne duhet të flasim shumë hapur dhe duhet ta ruajmë dhe ta fuqizojmë këtë karakteristikë të këtij rajoni pa pasur frikë se nga e folura hapur ne mund të kemi më shumë probleme se sa arsye për t’u bashkuar. Përkundrazi! Unë dua të kujtoj se ne mblidhemi sot për herë të parë në një samit të Ballkanit të Hapur pasi ka filluar lufta në Ukrainën dhe dua t’u them të gjithëve se ndryshe nga disa gabimisht mendojnë, lufta në Ukrainë e bën Ballkanin e hapur një domosdoshmëri edhe më të madhe se ç’ishte përpara se kjo luftë që i befasoi të gjithë të fillonte. Mbrëmë kam pasur mundësinë që të takoj këtu në vigjilje të Ballkanit të Hapur, ambasadorin Cris Hill, një njohës i thellë i rajonit, i cili ka shërbyer në Tiranë në kohë dramatike të transformimit nga diktatura në demokraci dhe sot shërben në Beograd. Unë besoj se ambasadori Cris Hill me praninë e tij këtu është një nga dëshmitarët më të besueshëm të domosdoshmërisë së Ballkanit të Hapur. Ai është këtu për të mbështetur Ballkanit të hapur. Për mua është shumë inkurajuese. Jam shumë i lumtur që sot këtu me ne janë edhe kryeministri i Malit të Zi, Dritani si dhe përfaqësuesi nga Bosnja, komisioneri Varhelyi, përfaqësuesi i KE drejtpërdrejt për rajonin tonë dhe miku ynë Gabriel Escobar i cili është i pranishëm përmes ekranit”, tha Rama.