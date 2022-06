Tragjedi në Berlin/ ‘Renaulti’ futet në mes të turmës me njerëz, një i vdekur dhe disa të plagosur! (VIDEO)

Të paktën një person është vrarë dhe tetë të tjerë janë plagosur pasi një makinë u përplas me një turmë njerëzish në një rrugë të frekuentuar të Berlinit. Zyrtarët e urgjencës thonë se është e paqartë nëse incidenti, i cili ndodhi rreth orës 10:30 me orën lokale ishte i qëllimshëm apo një aksident, raporton BBC.

Një zëdhënës i policisë u tha gazetarëve se shoferi është arrestuar në vendngjarje. Incidenti ndodhi në cepin e rrugëve të ngarkuara Rankestrasse dhe Tauentzienstrasse në Berlinin perëndimor.

Pranë vendit të ngjarjes ishte aktori i njohur John Barrowman, i cili tregoi ngjarjen në Twitter:

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0

— John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022