Tre ‘goditje’ për konsumatorin! Çmimet e karburanteve dhe ushqimeve dobësojnë familjet shqiptare (Tabela)

Konsumatorët shqiptarë janë përballur me një rritje të frikshme të çmimeve gjatë muajve të fundit, gjë që pasqyrohet deri diku edhe në treguesit e INSTAT në lidhje me inflacionin. Mësohet se çmimet në përgjithësi janë rritur me 6.7 për qind gjatë majit, ndërkohë që goditja më e madhe ka ardhur pikërisht te ushqimet që janë rritur si grup me 18.6 për qind, karburantet dhe energjia.





Siç raporton INSTAT, gjatë muajit maj, buka dhe drithërat janë rritur me 18.6 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që vajrat dhe yndyrnat shënojnë një rritje të pakrahasueshme me gati 30 për qind.

Për shkak të shtrenjtimit të karburanteve, transporti në tërësi është rritur me gati 22 për qind krahasuar me majin e vitit të shkuar.

Çmimet e ushqimeve u goditën tre herë gjatë muajve të fundit.

Goditja e parë erdhi në fund të verës së shkuar ku ulja e numrit të të prekurve nga koronavirusi në rang global rriti kërkesën për ushqime duke ushtruar presion në këtë drejtim. Goditja e dytë erdhi për shkak të luftës në Ukrainë, ndërsa e treta për shkak të shtrenjtimit të çmimit të karburanteve, gjë e cila u pasqyrua menjëherë në rritje të kostos së përpunimit dhe të transportit.

Publikimi i të dhënave

Në tremujorin e parë të vitit 2022, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 118,3 duke shënuar një rritje me 17,0 %, në krahasim me tremujorin e parë 2021. Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në tremujorin e parë 2022 shënoi rritje me 12,5 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2021.

Ndryshimi vjetor: Krahasuar me tremujorin e parë 2021 rritja me e madhe e çmimeve prej 28,5 % vërehet në seksionin “Industri nxjerrëse” pasuar nga seksionet “Energjia elektrike, gaz, avull dhe me ajër të kondicionuar” me 22,4 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në seksionin “Industri përpunuese” ka shënuar rritje me 15,4 %. Brenda këtij seksioni rritja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin “Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës” me 26,8 %, pasuar nga aktivitetet “Prodhimi i produkteve minerale jo metalike” me 24,8 %, “Përpunimi i produkteve ushqimore” me 22,8 % etj. Nga ana tjetër ulja më e madhe e çmimeve vërehet në seksionin “Prodhimi i paisjeve elektrike” me 1,9 %, pasuar nga seksionet “Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara” me 1,9 %, “Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove” me 1,6 % etj.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të produkteve për tregun vendas: Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2021, indeksi shënoi rritje me 14,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve vërehet në seksionin “Industri Përpunuese” me 19,0 %, pasuar nga seksioni “Industria Nxjerrëse” me 18,4 %, seksioni “Energjia elektrike, gaz, avull dhe ajër i kondicionuar” me 11,8 % dhe seksioni “Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve” me 0,7 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të produkteve për eksport: Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2021, indeksi shënoi rritje prej 25,9 %. Rritja më e madhe e çmimeve është shënuar në seksionin “Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar”, pasuar nga seksioni “Industri Nxjerrëse” me 38,2 %, seksioni “Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve” me 21,7 % dhe seksioni “Industria Përpunuese” me 10,5 %.

Ndryshimi tremujor: Krahasuar me tremujorin e katërt 2021 rritja më e madhe prej 18,8 % vërehet në seksionin “Industri Nxjerrëse”. Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në seksionin “Industri Përpunuese” ka shënuar rritje me 11,7 %. Brenda këtij seksioni rritja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin “Përpunimi i produkteve dhe preparateve farmaceutikë” me 23,3 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të produkteve për tregun vendas: Krahasuar me tremujorin e katërt 2021, indeksi shënoi rritje me 11,0 %. Rritja më e madhe vërehet në seksionin “Industri Përpunuese” me 14,6 %. Indeksi i Çmimeve të Prodhimit të produkteve për eksport: Krahasuar me tremujorin paraardhës indeksi shënoi rritje me 14,9 %. Rritja më e madhe prej 33,8 % vërehet në seksionin “Energjia elektrike, gaz, avull dhe ajër i kondicionuar”.

Përgatiti: E.D