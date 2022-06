Zyrtari i lartë i CDU-së: Çdo bashkëpunim më personat ‘non-grata’ është i ndaluar, jemi në unison me SHBA

Zyrtari i lartë i CDU-së gjermane Peter Beyer, ndodhet prej 3 ditësh në një vizitë zyrtare në Shqipëri.





Me anë të një postimi në Facebook, Beyer shprehet se ndodhet në Shqipëri për dy arsye, e para lidhet me anëtarësimin e vendit tonë në BE dhe e dyta me situatën brenda PD.

Sa i përket PD-së, Beyer shkruan se CDU është në unision me Shtete e Bashkuara të Amerikës, nuk bashkëpunon me persona non-grata, duke iu referuar kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berishës.

Kjo tregon se Partia Demokratike me në krye Sali Berishën rrezikon të izolohet jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Europë. Qëndrimi i qartë vjen nga Partia më e madhe simotër e demokratëve, CDU gjermane e cila mbylli përfundimisht derën e bashkëpunimit me Berishën.

Postimi i Beyer:

Kam tre ditë që jam në Tiranë/ Shqipëri për bisedime të larta politike. Fokusi ishte në dy tema:

Antarësimi i Shqipërisë në BE:

Shqipëria nuk duhet të jetë viktimë e bllokadës të turpshme të Bullgarisë. Shqipëria tani duhet të ftohet në konferencën e ardhshme ndërqeveritare si hapi i ardhshëm konkret në procesin e pranimit në BE.

Situata e Partisë Demokratike, PD:

Demokracisë parlamentare të Shqipërisë i duhet një opozitë e bashkuar, e fortë. Agjendat personale të individëve nuk duhet të luajnë rol jashtë përgjegjësisë për vendin. Është e qartë se çdo lloj bashkëpunimi me një “persona non grata” si kombëtarisht ashtu edhe ndërkombëtarisht është i ndaluar që në fillim. Ky është një pozicion i përbashkët, i pakontestueshëm që ne e përfaqësojmë rreptësisht në unison me miqtë tanë në SHBA.

CDU CDU/CSU-Bundestagsfraktion Edi Rama Jorida Tabaku Olta Xhacka European Union in Albania U.S. Embassy-Tirana EPP – European People’s Party EPP Group in the European Parliament Regional Youth Cooperation Office – RYCO Konrad-Adenauer-Stiftung Albanien.

Gjatë ditës së sotme Peter Beyer u pyet nga gazetarët se cilën Parti Demokratike njeh CDU-ja gjermane, Beyer u shpreh se nuk i interesojnë emrat apo figurat, por vetëm niveli i përfaqësimit dhe seriozitetit që PD tregon ndaj atyre që e kanë votuar.

“Atëherë këtu po reagoj menjëherë. Për mua nuk janë personat shumë të rëndësishëm. Ne si CDU kemi interes të kemi një PD të fortë. PD është partia opozitare ka një përgjegjësi të madhe për të bërë opozitën në parlament. Kjo duhet të realizohet nga PD që ka përfaqësues të popullit. Më interesojnë pak figurat e veçantë. Më shumë më intereson forcimi i partisë. Ky është qëndrimi ynë si CDU/CSU”, tha ai.

Një reagim pati edhe nga deputeti demokrat Gazment Bardhi, i cili përmes një postimi në ‘Twitter’ i drejtohet Berishës duke i thënë se e ka futur partinë në rrugë pa krye dhe po e izolon atë ndërkombëtarisht.

Në konferencën për shtyp, Beyer u ndal edhe në çeljen e negociatave, ku tha se Shqipëria i ka përmbushur kushtet, ndonëse rruga përpara është e gjatë. Ai i bëri thirrje Bullgarisë që të heq veton ndaj Maqedonisë së Veriut, pasi vendi ynë nuk mund të mbetet ngërç i kësaj situate, Në të kundërt, Beyer mbështet ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia.

Ndalur në nismën ‘Open Balkan’, deputeti gjerman tha se i mbështesin nismat rajonale, por theksoi se duhet të jetë vijimësi e Procesit të Berlinit.

Deputeti i Bundestagut gjerman, njëherësh kryeraportues për Shqipërinë në Komisionin e jashtëm të grupit të CDU/CSU zhvilloi një vizitë 3 ditore në Shqipëri duke takuar krerët më të lartë të politikës Presidentin në detyrë Ilir Metën, kryeministrin Rama, por edhe përfaqësuesit e PD, Jorida Tabakun e Belind Këlliçin.