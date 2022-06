“Aktivitetet e paligjshme nga call-centerat në mes të Tiranës”/ Braçe me tone të forta në Kuvend: Paratë e krimit të organizuar po pastrohen përmes kriptomonedhave!

Deputeti i PS-së, Erion Braçe me tone të ashpra ka reaguar nga foltorja e Kuvendit ku foli për veprimtarinë e AMF-së për sigurimet e qytetarëve për raste aksidentesh apo dhe për kriptomonedhat.

Braçe tha ndër të tjera në fjalën e tij se, kur kërcënohet stabiliteti financiar, institucionet duhet të bëhen një.

“Doja të flisja për disa çështje që lidhen me AMF-në, së pari për konkurrencën. Jemi dorëzuar para një tregu pa konkurrencë. Detyrimet e mbetura pezull, ku për to shkëlqen byroja. Këto detyrime mbeten në një nivel. Do doja t’ju kujtoja se këto detyrime lidhen me njerëz që kanë pësuar dëmtime në aksidente. Sistemi bonus e kemi bërë njërën në komisione, që të bëjë efektiv, dhe pas miratimit të ligjit nuk është venë në induksioni. E di cila është arsyeja, kompanitë. Po u vu në zbatim prishen përqindjet dhe përfitojnë qytetarët në fund fare. Ka dhe një pikë të katërt që lidhet me autoritetin. Janë arritje e gjithë baza ligjore. Ai që mua më shqetëson ka të bëjë me politikën që i bëhet krah kompanie që tejkalojnë rregullat. Që një kompani të marrë kurajon dhe të prekë depozitën e saj pa njoftuar, AMF, për të blerë edh enjë bankë jetët, është e papranueshme. Ky është problem i madh. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare. Informaliteti është një problem i madh në këtë vend. Informaliteti bën dëm të madh. Institucionet nuk duhet të bëhen pas por duhet të merren me problemin. Institucionet bëjnë faj nëse nuk ndërhyhet. Ajo që kërkoj me forcë dhe që duhet ë vendoset në rezolutë ka të bëjë me faktin e bashkëpunimit të agjencive për të goditur në mënyrë të qëndrueshme këtë aktivitet. Shqetësimi i dytë është aktiviteti i kriptomonedhave, por nuk ka asnjë qoftë monedhë apo sipërmarrje të cilësuar. Vetëm dy ditë pas komisionit, u vërtetua me zë dhe figurë që veprimtaria veprohej në mes të Tiranës. E verifikuar dhe çështja e pastrimit të parave përmes kriptomonedhave nga Londra në Tiranë. Kur kërcënohet stabiliteti financiar, institucionet duhet të bëhen një dhe të godasin veprimtarinë kriminale. Paratë e krimi të organizuar po pastrohen përmes kriptomonedhat. Ne duhet të përballemi jo duke rregulluar rregulloren, por përmes ligjeve. Aktiviteti i kriptomonedhave kryhet në call centre në mes të Tiranës, dhe ky është krim.”, tha Brace.