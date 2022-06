Berisha: Bordet, shushunja që iu pinë gjakun shqiptarëve, Rama një bastard bllokmen!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama mbi bordet e transparencës për çmimet në vend.

Nga Foltorja e Kuvendit, Berisha tha se një bastard mbron Bordet e Transparencës që po i pijnë gjakun qytetarëve shqiptarë.

Ky vend, në dallim nga Maqedonia prodhon 1 mln tonë naftë në vit. Kurse nafta këtu është në çmimet më të larta, energjia këtu është në paproporcion, në çmimet më të larta në Europë. Në mënyrën më të papërgjegjshme deklarohet se biznesin e vogël, e kemi me zero taksa. Biznesit të vogël I merret përmes energjisë dyfish taksa më shumë se sa i merrej vite më parë. Ky zotëri ka humbur çdo sens realiteti.

“Prej kohësh në këtë parlament, janë denoncuar bordet si institucione të të shkuarës tonë komuniste, dhe sot një bastard i bllokmenëve hoxhistë e konfirmoi këtu se me këtë metodë komuniste ka gjetur shpëtimin e qytetarëve shqoi[ptarë. E kam denoncuar këtë platformë, si shushunja që po I pijnë gjakun, po u boshatisin xhepat, po i fusin në depression me çmime katastrofike, në mënyrën më të pamëshirshme për të mbrojtur qeverinë. Ai që ia mbathi, kjo zonja këtu bëhet parzmore e tij.

Kryeministri Rama nuk ishte i pranishëm në seancë kur foli Berisha, por ky i fundit deklaroi se ikja e tij nuk e shpëton, por e bën atë njeri të pashpresë.

“Një njeri që vetëm vjedh, ndikon dhe rrit çmimet në stratosferë. A do pranojmë ne këtë njeri që ju mashtron nga mëngjesi në darkë. A do vazhdojmë të pranojmë këtë njeri? Vetëm fëmijë në Kosovë të masakruar, theruar, vrarë janë 1400, po ka fëmijë ky njeri, është njeri ky njeri mos zonjë se je dhe avokatja e tij më e flaktë që nuk na jep as fjalën për procedurë.

Ku e ka ky autoritetin të flasë, t’i krahasojë me viktimat e agresorë të luftës së dytë botërore.

Le të flasin autoritetet e Kosovës, meqë nuk ndjen asgjë për ta, meqë ndihesh padron i atyre që masakruan.

Pse përdhos parlamentin me qëllime të tilla. Kush të lejon ty të falësh gjakun e tyre. Çfarë lidhje ke ti me ta?

Paraardhësi yt Enver Hoxha është akuzuar pas Hitlerit për infaticid. Doktori i vetëm në Evropë.

Unë nuk them se i ke vrarë ti ata. Por mungesa e ndjeshmërisë totale të akuzon si një qenie të përçudnuar. Ik sa të duash, je i pashpresë.

Do t’ja them te gjitha në sy, shesh me shesh e rrugë më rrugë. Shqipëria do ngrihet e tëra, sepse nuk mund të pranohet kjo. Vidhni dhe mashtroni. Vidhni me interesa të kredive që keni marrë”, tha Berisha.