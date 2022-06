Çfarë ka ndryshuar në marrëdhëniet me Ramën? Meta zbulon përse dekreti për Begajn u firmos “nxitimthi”

Presidenti Ilir Meta ka zbuluar ditën e sotme se nuk ka pasur asnjë komunikim me kryeministrin Edi Rama dhe ish kryeministrin Sali Berisha para firmosjes së dekretit për lirimin e Bajram Begajt nga post i shefit të shtabit të FA.





Meta tha se ka folur vetëm me ministrin e mbrojtjes dhe me deputetë të tjerë të PD, ndërsa shtoi se vonesa nuk do zgjidhte asnjë punë.

“Presidenti do zgjidhej nga kjo mazhorancë. Nuk kam pasur ndonjëherë ndonjë iluzion. Sot kemi ligjet për të bërë detyrat në përputhje me kushtetutën. Unë nuk kam pritur asnjë proces normal sepse këtu nuk ka pasur normalitet me çështjet e tjera.

A ka pasur gjë normale që opozita të ikë nga parlamenti dhe a ka pasur gjë normale që të bëhen zgjedhjet me një parti? Çfarë do zgjidhte punë në këtë rast vonesa. Nuk ka asnjë lidhje. Nuk kam pasur asnjë komunikim me kryeministrin por vetëm me ministrin e mbrojtjes.

Ka pasur komunikim zyrtar. Dekreti nuk është bërë në Stamboll. Zyra që protokoll kërkesat është atje. Zyra që harton dekretin është në presidencë. Kam pasur komunikim me zotin Tritan Shehu sepse ka pasur një debat paraprakisht për çështje nenesh”, tha Meta.

Pyetje: Çfarë ka ndryshuar mes jush dhe Ramës

Meta: Unë besoj se kam kryer detyrën time që më takonte dhe të mos pengoja parlamentin të ushtronte të drejtën për raundin e katërt. Qëlloi që kandidati i propozuar kishte diçka që nxirrte pengesë për kuvendin, atëherë pa dyshim që nuk kisha asnjë arsye që të mos e krijoja këtë mundësi.

Pyetje: Pse nuk morët kohë sepse kishte edhe një raund?

Meta: Mund të merrja kohë për diçka tjetër por të marrësh kohë për një person që është shefi i shtabit dhe i plotësonte të gjithë kushtet për një figurë e tillë, nuk do ishte etike sepse bëhej fjalë për pasuesin tim.