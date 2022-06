Çfarë do të ndodhë me Ilir Metën në 25 korrik? Meta: Misioni im pas 24 korrikut është në…

Presidenti Ilir Meta tha se për axhendën e tij politike pas 24 korrikut do të flasë një ditë pasi të largohet nga posti i presidentit.





Meta u shpreh se do fokusohet te llogaridhënia në Shqipëri e cila tani sipas tij nuk ekziston në asnjë aspekt.

Ilir Meta: Çdo pyetje pas 24 korrikut do e marrë përgjigjen në 25 Korrik. E kam përcaktuar prej kohësh se 25 Prilli e përcaktoi detyrën time. Jam betuar mbi kushtetutë të jem në këtë post deri në 24 korrik. Misioni im pas asaj që ndodhi është në arenën politike. Përse? Për të rikthyer demokracinë dhe llogaridhënien sepse nuk ekziston në asnjë nivel.

Së pari nuk kam pasur asnjë besnikëri ndaj askujt, kam pasur një besnikëri ndaj kushtetutës. Po të mos e kisha firmosur do thonin të gjithë, po ky mo la nam tani. Kjo do ishte diçka për të ndezur debatin. Edhe Berisha po të ishte në vendin tim do të ishte më i përmbajtur deri në 24 korrik. Të thoja gjëra të tilla të cilat po mi pyesni ju do të kërkonte që të hiqja kostumin e presidentit.