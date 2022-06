Halit Valteri e paditi në SPAK/ Meta: Për kë kandiduar ky deputeti? Për PS-në, ky kandidati ka vajtur…

Presidenti i vendit Ilir Meta ka folur këtë të enjte në lidhje me padinë e çuar në SPAK, nga ish-kandidati i Partisë Socialiste Halit Valteri në lidhje me akuzat për lobimin prej 600 mijë euro për të marrë në ceremoninë e inaugurimit të ish-presidentit Trump në vitin 2016.





Meta i cilësoi akuzat si përralla dhe të pavërteta dhe theksoi se nëse ai do të kishte bërë një shkelje në SHBA, do të kishte nisur një proces penal ashtu siç ka ndodhur në precedentët e mëparshëm.

“Për kë kandiduar ky deputeti? Për PS-në. Ky kandidati ka vajtur për hatër të gazetës zvicerane në SPAK.

Duket që në pamje që është me integritet. Shpresoj që t’i vlerësohet ky kontribut. Gazeta do të paditet dhe ju do të jeni të ftuar kur janë seancat e gjyqit që të shkoni ta ndiqni. Padia është e padiskutueshm e po përkthehet në gjermanisht, çështja është 100% e fituar. Po e bëj se jam në detyrën e Presidentit vetëm. Paskam bërë një shkelje unë në Amerikë dhe nuk kanë nisur një çështje penale ata, kjo është e pabesueshme.

Këto janë përralla që nuk më shqetësojnë fare”, tha Meta.