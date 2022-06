Këngëtari Snoop Dogg punëson një person vetëm për ti përgatitur marihuanën, ai fiton mbi 50,000 dollarë të ardhura vjetoren

Snoop Dogg është i njohur gjerësisht për dy gjëra, muzikën e tij dhe dashurinë për marijuanën. Me një pasuri të vlerësuar në 150 milionë dollarë, artisti dhe producenti amerikan mori vendimin disa vite më parë të punësonte një burrë që t’i ‘zgjidhte duart’ dhe të sigurohej që ta furnizojë sa herë që i nevojitet, si në kohët e fundit në ‘Super Bowl’, ku “shpërtheu” pak para se të dilte në skenë.





Sipas informacioneve që janë bërë të njohura rreth temës, punonjësi e ndjek Snoop Dogg në turnetë dhe udhëtimet e tij në përgjithësi, por gjithashtu gëzon të gjitha privilegjet që mund të gëzojë pranë një emri kaq të madh, si veshje pa pagesë nga bashkëpunimet e punëdhënësit, evente private por edhe shtesa me emra të tjerë të mëdhenj të industrisë specifike dhe jo vetëm. Sigurisht që këto udhëtime dhe privilegje nuk i përfshihen në pagën e tij, por janë shtesa që dalin direkt nga xhepi i këngëtarit.

Zbulimi u bë rreth tre vite më parë nga vetë Snoop Dogg, kur ishte i ftuar në një emision me aktorin dhe regjisorin Seth Rogen, ku ky i fundit konfirmoi atë që tha fqinji i tij, duke thënë se e kishte parë punonjësin me sy duke përdorur cigare marihuanë me reperin 50-vjeçar.

Snoop Dogg punësoi një person me kohë të plotë

Më pas dihej se paga e personit është nga 40.000 deri në 50.000 dollarë, që do të thotë se ai merr 3.400 deri në 4.200 dollarë në muaj. Aty qëndroi dhe filloi me këtë edhe Uber Facts, një kompani me llogari të mediave sociale nga e cila u jep ndjekësve të saj informacione të rastësishme për çështje të ndryshme të planetit.

“Snoop Dogg ka një punonjës me kohë të plotë, i cili gjen cigare marihuanë dhe fiton rreth 40,000 deri në 50,000 dollarë në vit,” shkruan Uber Facts, duke nxitur vëmendjen e Snoop Dogg, i cili gjeti kohën për t’u përgjigjur dhe shkaktoi një valë të re xhelozie tek ata që nuk kanë fat të ngjashëm apo janë në vështirësi për bukën e gojës, duke shkruar se tani punonjësi paguhet edhe më mirë!

“Kemi inflacion. Rroga është rritur”, ka shkruar reperi amerikan dhe komentet në llogarinë e tij zyrtare në Twitter morën ‘flakë’, me përdoruesit e faqes që ose talleshin me ngjarjen ose postonin krijimet e tyre për të bindur të parin se vlejnë dhe ata një vend në dhomën e tij të ndenjjes.

“Doni dytë për rezervë? RicoMendez13 pyet veten: “Do të gënjeja nëse do të thoja se nuk jam personi i duhur për këtë punë, duart e mia janë të bekuara prej tij”, thotë CarlosG52010884 .

Identiteti i punonjësit mbetet i panjohur edhe sot e kësaj dite, me Dogg që në këtë mënyrë dëshiron ta mbrojë atë nga njerëzit me qëllim të mirë.