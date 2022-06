Kujdes me ‘Open Balkan’/ Komisioni Europian: Rëndësi ka ‘Procesi i Berlinit’ dhe Tregu i Përbashkët Rajonal

Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero deklaroi për median ballkanike, ‘Europe Western Balkans’ se liderët e Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë përparim në zbatimin e Tregut të Përbashkët Rajonal. Kjo është një nismë e krijuar në Samitin e Sofjes në vitin 2020 në kuadër të Procesit të Berlinit.





Pisonero tha se mungesa e progresit në zbatimin e Tregut të Përbashkët Rajonal ka mbajtur përfitime të rëndësishme, veçanërisht për bizneset, investitorët dhe konsumatorët.

I pyetur nga portali në lidhje me qëndrimin e Komisionit Evropian ndaj nismës për Ballkanin e Hapur nën dritën e pranisë së Komisionerit Evropian Olivér Várhelyi në Samitin e Hapur Ballkanik në Ohird të mërkurën, Pisonero tha se Komisioni mirëpriti që pjesëmarrësit e Open Ballkani ishte i përkushtuar për të promovuar integrimin më të madh rajonal, por se mbetet e qartë se “përfitimet më të mëdha do të vijnë nga gjashtë vende”.

“Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor duhet të bëjnë përparim në zbatimin e Tregut të Përbashkët Rajonal, të krijuar në Samitin e Sofjes në vitin 2020, me angazhimin konstruktiv të të gjitha palëve. Kjo është e rëndësishme për të realizuar përfitimet e plota të integrimit rajonal, për të shfrytëzuar sa më mirë investimet sipas Planit Ekonomik dhe të Investimeve dhe për të lidhur më mirë të gjithë rajonin me tregun e vetëm të BE-së. Në këtë kontekst, ndërsa prioritet mbetet avancimi në Tregun e Përbashkët Rajonal, nisma e Ballkanit të Hapur ka potencialin për të përshpejtuar integrimin ekonomik të rajonit, nëse kjo bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe bazuar në rregullat dhe normat e BE-së dhe katër liritë të tregut të vetëm të BE-së”, tha Pisonero.

Ajo gjithashtu inkurajoi pjesëmarrësit që të përdorin plotësisht strukturat ekzistuese, si CEFTA dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal për të shfrytëzuar ekspertizën dhe njohuritë e tyre.

BE, tha Pisonero, do të vazhdojë të mbështesë Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, CEFTA-n, Komunitetet e Transportit dhe Energjisë për të sjellë përfitime për të gjithë BB-në dhe më gjerë përmes bashkëpunimit të zgjeruar rajonal.

“Plani Ekonomik dhe i Investimeve i BE-së deri në 30 miliardë investime është një pjesë integrale e mbështetjes për Ballkanin Perëndimor në rrugën drejt BE-së, me përfitime si për rajonin ashtu edhe për BE-në. Integrimi i suksesshëm ekonomik rajonal do të ndihmojë në hapjen e rrugës drejt një integrimi më të thellë ekonomik me tregun e vetëm të BE-së dhe do të ndihmojë në arritjen e qëllimit përfundimtar, anëtarësimit në BE”, përfundoi Pisonero.

Përgatiti: E.D