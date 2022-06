Lajm i zi për Cirkun shqiptar/ Ndahet nga jeta “Mjeshtrja e Madhe” Vitore Sallaku!

Një humbje e madhe është shënjuar për Cirkun dhe publikun shqiptar. Mësohet se “Mjeshtrja e Madhe”, akrobatja Vitore Sallaku është ndarë nga jeta. E cilësuar si një nga ikonat e akrobacisë dhe cirkut shqiptar, ajo ofroi kontributin e saj, jo vetëm si artiste, por edhe si pedagoge e shkrimtare.





Vitore Sallaku vinte nga një familje e persekutuar prej sistemi komunist, ku të atin Lorenc Rashën e pushkatuan. Megjithatë, falë aftësive dhe talentit, të ndjerës nuk ia ndërprenë të drejtat e studimit në Ish- Bashkimin Sovjetik dhe në Kinë. Nga ana tjetër, kjo goditje e familjes Rasha, tentoi të vinte në pikëpyetje karrierën artistike të bashkëshortit të saj Skënder Sallakut, i cili nuk hoqi dorë kurrë prej saj.

Si një nga akrobatet më të spikatura të arenës së cirkut me një kontribut për më shumë se 35 vjet, Vitore Sallaku u nderua në tetor të vitit 2021 nga Presidenti ende në detyrë, Ilir Meta me titullin “Mjeshtre e Madhe”. Puna e saj e fundit ka qenë një libër biografik për bashkëshortin e saj Skënder Sallaku, ndërkohë që numëron edhe 5 libra të tjerë të botuar mes të cilëve tre janë me poezi.

Për ndarjen e saj nga jeta ka reaguar edhe Ministrja e Kulturës Elva Margariti, e cila përmes një statusi në Facebook ka ndarë lajmin e hidhur me të gjithë shqiptarët.