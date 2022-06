E dashura e Putinit shfaqet në publik për herë të parë që pas fillimit të luftës në Ukrainë

Vajza që thuhet se është “e dashura” e Vladimir Putinit dhe “nëna e dy djemve të tij” është parë në publik për herë të parë që kur qeveritë perëndimore përmendën emrin e saj si partneren sekrete të Presidentit rus.









Gjimnastja fituese e medaljeve të arta olimpike, Alina Kabaeva, 39 vjeçe, e përfolur se kishte një familje dhe një jetë sekrete me udhëheqësin e Kremlinit, nuk i ka komentuar sanksionet dhe as jetën e saj private.

Ajo u pa në Soçi, në një kamp trajnimi të gjimnastikëve me 28 fëmijë.

Gazeta e lajmeve “Moskovsky Komsomolets” shkruajti se ajo kishte ‘humbur mjaft peshë’, raporton Daily Mail.

“Alinës i pëlqejnë veshjet e shtrenjta me stil, shpenzime për të cilat, ajo mund t’i përballojë…. Alina u filmua teksa fliste me fëmijët dhe ishte veshur me pantallona të bardha, një bluzë me mëngë të gjata dhe një triko. Ajo mbante syze dielli”

Ishte hera e parë që ajo dilte në publik që nga muaji prill.